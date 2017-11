Défilé du père Noël sur la rue Sainte-Catherine

Le 67e Défilé du père Noël de Destination centre-ville s'est mis en branle dès 11 h sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Du Fort et Saint-Urbain.

Le défilé rassemble une vingtaine de chars allégoriques incluant, bien sûr, ceux de la Fée des étoiles et du père Noël. De nombreux artistes, musiciens, danseurs et amuseurs de foule sont également de la fête. Cette année, la Fée des étoiles est incarnée par l'animatrice et chroniqueuse Vanessa Pilon.

Encore une fois, pour une 21e année, la Corporation d'Urgences-santé pose un beau geste en mobilisant bénévolement une centaine de ses employés, dont plusieurs paramédics, afin de permettre à une cinquantaine d'enfants en provenance de quatre centres hospitaliers montréalais et à leur famille d'assister au défilé.

Ils les transportent sur la rue Sainte-Catherine, parfois en ambulance, et s'occupent de leurs petits besoins durant l'événement. Il s'agit de jeunes patients du CHU Sainte-Justine, de l'Hôpital de Montréal pour enfants, du Centre de réadaptation Marie-Enfant et de l'Hôpital Shriners pour enfants.