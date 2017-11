L'échangeur Turcot à éviter ce week-end

Il sera complètement impossible aux usagers de l'échangeur de se diriger vers le pont Champlain en raison de la fermeture d'une partie de l'autoroute 15 Sud et de la fermeture complète de toutes les bretelles qui y mènent. Certaines des fermetures annoncées se prolongeront jusqu'en 2019.

En prévision de la prochaine phase des travaux de construction du nouvel échangeur du sud-ouest de la métropole, la bretelle menant de l'autoroute Ville-Marie à l'autoroute 15 Sud, vers le pont Champlain, sera fermée durant les deux prochaines années. Ce sera aussi le cas pour l'entrée du boulevard La Vérendrye vers l'autoroute 15 Sud, qui fermera à minuit, vendredi soir, jusqu'en 2019.

À ces fermetures s'ajouteront les entraves de fin de semaine dans les bretelles de l'échangeur qui relient l'autoroute Décarie et l'autoroute 20 Est à l'A15 Sud. De plus, les automobilistes arrivant du pont Champlain et qui se dirigent vers le nord de la métropole seront ralentis par la fermeture d'une voie sur deux sur l'A15 Nord, en direction de l'autoroute Décarie.