Interdiction de la nudité: mesure nécessaire, disent les responsables aquatiques

Elle explique que c'est un sujet délicat, et que plusieurs points de vue peuvent s'affronter.

M me Roy note que des objections sont surtout soulevées par des parents mal à l'aise avec le fait que des étrangers se dénudent sans discrétion devant leurs enfants.

À Brossard, une nouvelle directive interdit la nudité dans les vestiaires des piscines municipales. La Ville a dit avoir reçu une dizaine de plaintes depuis un an.

Pour avoir des vestiaires « accommodants pour tout le monde », il faut inviter les gens à se dévêtir dans des cabines individuelles, et non pas dans les espaces où tout le monde circule, dit-elle.

La tendance aux vestiaires unisexes

Mme Roy note que la tendance dans les nouvelles constructions de complexes aquatiques est aux vestiaires unisexes séparés de la zone piscine par de grandes vitres. De cette façon, le message d'aller se dévêtir dans une cabine individuelle, et non pas devant les casiers, est compris par tous, dit-elle.

« Dans ce scénario, les douches sont individuelles et privées. C'est sûr qu'au niveau du bâti, ça prend plus d'espace, plus de pieds carrés, alors c'est prévu dans la construction des bâtiments. »

Certains endroits offrent déjà un vestiaire familial, avec des cabines privées. « Par exemple, un père et sa fille de 6 ans peuvent aller se changer dans une cabine du vestiaire familial. Autrement, le père devrait amener sa fille dans le vestiaire des hommes, où il pourrait y avoir des hommes qui se dévêtent, et après 5 ans, 6 ans, je ne suis pas à l'aise avec ça. »

Quant aux vestiaires d'aréna, le problème est moins criant, dit Mme Roy, car la mixité « adultes-enfants » n'est pas aussi présente.