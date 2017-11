Révision des pratiques de déneigement en vue à Montréal

Valérie Plante a indiqué cet après-midi qu'elle compte rencontrer les maires d'arrondissements pour réviser les pratiques de déneigement élaborées par la précédente administration. Les changements apportés ces dernières années pour uniformiser les opérations dans les 19 arrondissements avaient suscité de la grogne dans plusieurs mairies de l'île qui estimaient avoir perdu la marge de manoeuvre nécessaire pour assurer un service de qualité à leurs citoyens. «On va revoir les pratiques pour déterminer ce qu'on peut améliorer. La cohésion, c'est pertinent, mais le mur-à-mur, ce n'est pas toujours ce qui est nécessaire», a indiqué la mairesse désignée.

Elle dit ainsi vouloir trouver une solution pour assurer l'efficacité du service, tout en laissant aux arrondissements la possibilité de moduler leur service. «Entre tout le monde fait ce qu'il veut et le mur-à-mur, comment est-ce qu'on peut trouver une certaine flexibilité?» a-t-elle évoqué. Les changements prendront du temps à entrer en vigueur, les contrats de déneigement ayant été récemment renouvelés dans plusieurs secteurs de l'île pour quelques années.

Valérie Plante a abordé la question du déneigement après avoir été questionnée sur l'autorisation d'un recours collectif dans l'affaire du cafouillage sur l'autoroute 13, quand des centaines d'automobilistes étaient restés coincés durant des heures dans leur voiture, l'hiver dernier. La nouvelle mairesse s'est dite prête à collaborer plus étroitement avec le ministère des Transports, responsable du déneigement sur les autoroutes, pour éviter de tels ratés. «On veut continuer à collaborer pour s'assurer qu'une situation comme cela ne se reproduise pas. Et si Québec nous demande de l'aide, on va le faire.»