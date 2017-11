Brossard interdit la nudité dans les vestiaires

La municipalité au sud de Montréal a annoncé à ses résidants dans le bulletin d'information mensuel qu'elle ne permettrait plus aux hommes ou aux femmes de marcher nus dans leurs vestiaires respectifs et dans les douches.

Pour l'instant, la sanction n'est qu'un simple avertissement. La Ville dit avoir été forcée d'agir après avoir été inondée de plaintes sur la nudité dans ce qu'elle considère comme des espaces publics.

Roland Bérard, un résidant depuis 30 ans à Brossard, qualifie ce nouveau règlement de «rétrograde».

M. Bérard dit ne pas être d'accord à l'idée de se couvrir dans le vestiaire quand il se change ou quand il prend une douche, bien qu'il comprenne l'importance d'être «discret».

L'homme de 67 ans, qui fait de la natation les matins lorsque les adultes sont plus présents, dit qu'il ne voit pas de problème à se changer ou à prendre sa douche nu.

Il affirme ne jamais avoir éprouvé de problème, même quand ses propres enfants ont suivi des cours dans ces mêmes piscines.

M. Bérard se demande s'il n'appartiendrait pas aux parents d'éduquer leurs enfants sur le corps humain.

Roland Bérard dit ne pas vouloir créer de conflit; il souhaite simplement amener une discussion sur le sujet.

Eric Leuenberger, directeur adjoint aux services des loisirs à la Ville de Brossard, a expliqué que la décision avait été prise après que des citoyens eurent exprimé leur mécontentement sur certains utilisateurs des piscines.

«Si la mesure a été renforcée, c'est qu'on a eu plusieurs plaintes, des parents avec des enfants qui ne voulaient pas que l'enfant soit exposé au corps de l'autre personne, mais également des gens qui étaient mal à l'aise. C'est peut-être une question de génération», a-t-il expliqué en entrevue téléphonique.

«Ces plaintes-là, on en a eu plusieurs.»

Ce nouveau règlement est imposé alors que Brossard est en train de construire un nouveau complexe aquatique où les espaces seront universels - et non divisé en vestiaires pour les hommes et les femmes. Les installations devraient ouvrir leurs portes en 2019.

La Ville a actuellement deux piscines dans des écoles secondaires.

Le centre aquatique, qui a coûté 45 millions $, inclut un espace commun ouvert à tous, des douches privées et des endroits pour se changer.

Ce genre d'espace est répandu dans tout le Canada et en Europe, dont en Suisse, en France et en Belgique.

Le représentant de la Ville a défendu le nouveau règlement, qu'il considère nécessaire, et qui doit s'appliquer à tous les citoyens sans exception, selon lui.

M. Leuenberger invite donc M. Bérard à s'y habituer.

«Je ne dis pas que le comportement de M. Bérard est anormal. Il y a dix ans, on aurait sûrement rien dit, mais maintenant on est rendus à ça», a-t-il déclaré.

À la suite de l'adoption de ce règlement, il y a eu deux plaintes, dont celle de M. Bérard.

La nudité dans les vestiaires avait fait l'objet de débats aussi à Montréal, l'été dernier, lorsque des pancartes affichées à une piscine encourageaient les nageurs à faire preuve de discrétion.