Cancres et champions de la participation aux élections à Montréal

Outremont

La moitié des six districts électoraux montréalais où le taux de participation a dépassé 55 % se trouvent à Outremont et ont été remportés par Projet Montréal. Dans deux cas, ils abritent une forte minorité hassidique. Les membres de cette communauté ont-ils voté en bloc pour Projet Montréal, qui s'est opposé au règlement interdisant les nouveaux lieux de culte dans la rue Bernard, confirmé il y a un an par un référendum ? « Je pense que notre proposition de créer un dialogue et de sortir du conflit omniprésent à Outremont depuis tellement d'années a fait sortir tous les Outremontais », se limite à dire Philip Tomlinson de Projet Montréal, qui a été élu maire de l'arrondissement avec 48 % des voix. « Nous étions contre le règlement, même si nous sommes contre les lieux de culte sur les artères commerciales. »

L'île Bizard

L'île Bizard, dans l'Ouest-de-l'Île, a aussi un taux de participation historiquement plus élevé que la moyenne montréalaise. Deux des trois districts de l'île affichaient plus de 55 % de participation. « J'ai été maire jusqu'aux fusions en 2002 et le taux de participation était comme ça, on a une bonne vie de quartier, dit Normand Marinacci, réélu dimanche dernier. Après, il y a eu Union Montréal et le taux était beaucoup plus bas. Un projet de 400 maisons [qui a augmenté de 10 % la population de l'île] a été approuvé. C'est pour ça que je suis revenu en 2013. Les quatre dernières années, il y a eu beaucoup d'obstruction au conseil de la part du seul candidat de l'opposition, qui s'était allié aux syndicats. »

Lachine

Le taux de participation à Lachine, balayé par Projet Montréal, est légèrement supérieur à la moyenne montréalaise, soit 47 % contre 42 %. Mais le district plus à l'ouest, Fort-Rolland, affiche un taux de 59 %, ce qui signifie qu'il est responsable à lui seul du résultat supérieur à la moyenne. Dominic Rossi, le candidat défait du parti de Claude Dauphin, maire depuis 2005 et battu dimanche, n'arrive pas à s'expliquer cette anomalie. « C'est un quartier un peu plus cossu, mon adversaire Michèle Flannery [de Projet Montréal, élue avec 44 % des voix] est assez connue, elle est très impliquée dans l'équipe de soccer, ça a peut-être fait une différence. »

Les deux pires

Le district électoral où le taux de participation a été le moins élevé, avec 28 %, est Peter-McGill, dans Ville-Marie, qui englobe l'ouest du centre-ville, avec notamment beaucoup d'étudiants étrangers des universités McGill et Concordia. Cathy Wong d'Équipe Coderre y a été élue avec 46 % des voix. Au deuxième rang, avec un taux de 30 %, vient Saint-Michel, où Frantz Benjamin d'Équipe Coderre a été réélu avec 61 % des voix. M. Benjamin s'était illustré en 2012, alors qu'il était conseiller municipal sous la bannière d'Union Montréal, en quittant le parti de Gérald Tremblay pour protester contre la « corruption ».

Saint-Laurent

Dans tous les districts et à la mairie de Saint-Laurent, les taux ont été de 31-32 %, comme en 2013. Tous les candidats d'Équipe Coderre ont été réélus, grâce à la profonde connaissance de l'arrondissement du maire Alan DeSousa, qui est en poste depuis les fusions de 2002 et était auparavant conseiller à la Ville de Saint-Laurent depuis 1990.