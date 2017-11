Élections: les enfants partagés entre centres sportifs et parcs

Pendant que les Montréalais votaient pour leur première mairesse dimanche, les enfants pouvaient aussi se rendre aux urnes pour se faire entendre. Plutôt que voter pour un candidat, ils devaient répondre à une question sur la gestion de certains services: «À Montréal, qu'est-ce qui est le plus important pour toi?».

Le tiers (32,3%) des électeurs en herbe a voté en faveur des arénas, centres sportifs et piscines. Les parcs, modules de jeux et espaces verts arrivent non loin derrière, alors que 32,1% des enfants ont choisi cette option. Enfin, 19,9% ont opté pour les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles et 15,8% pour les autobus, le métro et le train.

Au total, 3103 électeurs en herbe se sont prévalus de leur droit de vote à l'un des 19 «petits bureaux de vote» aménagés dimanche, soit 163 en moyenne par arrondissement. C'est dans le Plateau-Mont-Royal, suivi d'Ahuntsic-Cartierville et Rosemont-La-Petite-Patrie que le vote jeunesse s'est exprimé le plus.

Ce projet-pilote s'inscrivait dans le cadre du programme Électeurs en herbe, du DGEQ, qui vise à encourager les jeunes électeurs. Élection Montréal indique qu'il évaluera la possibilité d'étendre les petits bureaux de vote seront étendus lors des prochaines élections municipales, en 2021.