Mairies d'arrondissement: des châteaux forts de Coderre s'effondrent

Le coup de tonnerre qui a changé la donne à l'hôtel de ville de Montréal a retenti jusque dans les arrondissements, Projet Montréal ayant mis la main sur 11 mairies, dont certaines semblaient imprenables.

Le parti de Valérie Plante se retrouve ainsi à contrôler autant de mairies d'arrondissement que Denis Coderre avant les élections. Le parti de l'ex-maire a réussi à en conserver six, avec notamment des victoires solides de vétérans comme Alan DeSousa (Saint-Laurent), Michel Bissonnet (Saint-Léonard) et Chantal Rouleau (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles).

Deux arrondissements, LaSalle et Anjou, ont choisi de refaire confiance à leur maire d'arrondissement qui se présentait sous une bannière indépendante. Manon Barbe et Luis Miranda, qui dirigent leur arrondissement depuis respectivement 14 et 16 ans, ont obtenu des victoires convaincantes.

Des recrues l'emportent sur des vétérans

La plus grande surprise est arrivée tôt en soirée, du côté de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve où le vétéran Réal Ménard s'est rapidement retrouvé en difficulté. L'ancien député bloquiste et maire de l'arrondissement depuis 2009, nouvelle tête d'affiche d'Équipe Coderre après avoir quitté Coalition Montréal et responsable de l'Environnement au comité exécutif, a été battu par une majorité de plus de 4000 voix par Pierre Lessard-Blais. Ce nouveau venu en politique - il avait été battu comme candidat à la mairie de l'arrondissement en 2013 - était surtout connu pour avoir présidé la Société de développement commercial d'Hochelaga-Maisonneuve.

L'autre prise qui semblait impensable, c'est l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, qui était dirigé par une vétérane de la politique montréalaise, Anie Samson, une des fondatrices du parti Vision Montréal de Pierre Bourque. Mme Samson, une des premières recrues de Denis Coderre en 2013, a été battue par un écart de près de 3000 voix par la militante syndicale et communautaire Giuliana Fumagalli.

Émilie Thuillier défait Harout Chitilian

Celui qui aurait pu devenir président du comité exécutif d'une administration Coderre, Harout Chitilian, n'a pas échappé à la débâcle de son parti. Au terme d'une lutte serrée, il a perdu devant une conseillère vedette de Projet Montréal, Émilie Thuillier, par près de 2000 voix d'écart.

Enfin, dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, un autre transfuge de Coalition Montréal passé à Équipe Coderre, Russell Copeman, a mordu la poussière devant une néophyte de la politique, l'ex-journaliste de The Gazette Sue Montgomery.

Projet Montréal a par ailleurs détrôné un autre vétéran de la politique, Claude Dauphin, qui dirigeait l'arrondissement de Lachine depuis 2005. Celui-ci a été chassé de l'hôtel de ville par Maja Vodanovic, qui avait quitté Équipe Dauphin à la fin de 2016 pour affronter son ancien chef.

Petite consolation pour Denis Coderre, son fief de Montréal-Nord, où il réside et qu'il a représenté en politique fédérale, est resté dans le giron de son parti en élisant Christine Black avec une confortable majorité de près de 6000 voix.