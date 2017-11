Denis Coderre «fébrile»

Denis Coderre n'a voulu poser aucun bilan de campagne dimanche matin. «Une belle campagne, on est content», s'est-il contenté de résumer, affirmant qu'il en dira plus après les résultats de ce soir. Le candidat d'Équipe Coderre et sa conjointe, Chantal Renaud, se sont rendus à leur bureau de vote aux alentours de 10h.

Tout juste avant de faire la file pour déposer son bulletin dans l'urne, le maire Coderre a témoigné de la fébrilité de cette journée. «C'est toujours des beaux moments, a-t-il affirmé, ajoutant que la parole est maintenant à la population. On espère avoir leur confiance et leur appui.»

M. Coderre croit avoir beaucoup fait évoluer la ville, en ce qui concerne la confiance des citoyens envers les politiciens, sur le dos desquels «on a cassé beaucoup de sucre.» «Avant les gens changeaient de trottoir, parce qu'on était montréalais et qu'il y avait de la corruption et tout ça.» Selon le maire sortant, les citoyens orienteront leurs votes vers lui aujourd'hui parce qu'ils «ne veulent pas repartir à zéro.»

Pour ce sprint final, Denis Coderre vise à faire en sorte que le plus de gens possible aillent voter, en misant sur les appels et en complétant un dernier tour des arrondissements avec son épouse. «La démocratie c'est très fragile, a-t-il déclaré. Ce genre de vote, on veut [que] les gens aillent voter massivement, c'est important pour la démocratie.»

Sans vouloir ralentir le pas pour cette dernière ligne droite, Denis Coderre estime que le pouvoir repose maintenant entre les mains des Montréalais. «La parole est à eux, il faut respecter ça. On est à la merci des gens, que le meilleur gagne.»