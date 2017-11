Montréal: l'industrie du transport craint les propositions des principaux partis

La mort récente de plusieurs piétons et cyclistes dans des accidents impliquant des camions et une congestion routière devenue « cauchemardesque » incitent les élus à « revoir les routes de camionnage », à « moduler les heures de livraison des camions au centre-ville » ou à envisager la création de centres de distribution urbaine (CDU). Ces centres serviraient de points de chute aux plus gros camions, qui y déposeraient leurs cargaisons, qui seraient ensuite livrées aux portes des commerces et des industries par des véhicules de plus petits gabarits, ou même à vélo, pour limiter au maximum la circulation des poids lourds.

Quant au concept des CDU, le directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail, Jean-Luc Benoît, partage les préoccupations de l'ACQ sur l'augmentation probable des coûts de transport.

« On ajouterait un intermédiaire à la circulation des marchandises, dit M. Benoît. Cela implique plus de personnel, plus d'équipements, plus de manutention et, possiblement, plus de temps pour acheminer des denrées et marchandises aux commerçants. C'est clair qu'il y aura des répercussions pour nous au niveau logistique et, ultimement, au niveau des prix à la consommation. »

UN « GRAND CENTRE-VILLE » SANS CAMIONS

En entrevue à La Presse, le responsable du transport de l'administration sortante du maire Coderre, Aref Salem, n'en est pas moins formel : « Il y a un changement qui s'en vient et qui pourrait bousculer des habitudes. »

Les services municipaux, affirme-t-il, travaillent déjà à évaluer une « modulation » des heures des livraisons commerciales qui interdirait la circulation des camions le jour et les soirs de magasinage dans le « grand centre-ville ». Bien que le périmètre désigné ne soit pas encore définitif, précise M. Salem, il pourrait s'étendre de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve Saint-Laurent, et de l'avenue Atwater jusqu'à l'avenue Papineau.

Dans ce secteur, les camions devraient livrer les marchandises et denrées au petit matin avant que les rues s'animent, ou encore en soirée, lorsqu'une majorité de piétons, de cyclistes et de travailleurs sont rentrés chez eux, pour limiter la cohabitation entre les camions et « les usagers les plus vulnérables », indique M. Salem.

Le conseiller de la Ville du district de Saint-Henri-Petite-Bourgogne, Craig Sauvé, qui est le porte-parole de Projet Montréal en matière de transport, tient pour l'essentiel le même langage.