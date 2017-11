Divulgation des ventes de billets de Formule E: Coderre s'excuse, mais persiste

Le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, s'est excusé ce matin pour ne pas avoir divulgué plus rapidement les ventes de billets de la Formule électrique de cet été, tout en refusant de préciser les ventes réelles au guichet.

«Si on dit que c'est une erreur, on s'excuse», a affirmé M. Coderre en anglais au cours d'un point de presse où il a reconnu à plusieurs reprises avoir commis «une erreur». «On aurait dû le dire plus vite», a-t-il dit.

L'organisation Montréal c'est électrique a dévoilé hier qu'elle a donné 20 000 billets et en a distribué 25 000 par des ventes au guichet ou par des commanditaires.

TVA a avancé hier que seulement 5000 de ces billets avaient réellement été vendus au grand public.

«Je réfute cela», a-t-il dit, sans avancer une autre donnée. «Les vérifications qu'on a faites, c'est que 5000, c'est pas vrai. Si la source [de TVA) veut nous parler, veut venir en public, il n'y a aucun problème, on va la protéger.»

Il a par ailleurs rejeté les attaques de son adversaire Valérie Plante, qui l'a qualifié hier de «mononcle» pour ses références fréquentes à une éventuelle administration «Ferrandez-Plante». «La réalité, c'est que le groupe de Mme Plante, c'est le groupe de M. Ferrandez. Pourquoi on le cache ? Moi, à chaque fois que je fais des entrevues, je vous présente ma gang», a-t-il dit.

M. Coderre était à l'île Bizard pour promettre la construction d'une passerelle reliant l'île à la gare de Sainte-Dorothée, à Laval, où passera le train électrique de la Caisse de dépôt.