Le chef du Joe Beef appuie Valérie Plante

Après Soeur Angèle qui a annoncé son appui à Denis Coderre, c'est au tour de Valérie Plante de recueillir un appui gastronomique. David McMillan, chef copropriétaire notamment de Joe Beef, a annoncé qu'il appuyait la candidate de Projet Montréal et collaborera avec son administration dans la mise sur pied de potagers urbains au bénéfice des démunis du Sud-Ouest de la ville.

Le chef vedette dont les établissements de l'arrondissement Sud-Ouest, Joe Beef, le Vin Papillon et le Liverpool House, figurent couramment dans les palmarès des meilleurs tables au pays ne s'en cache pas, il ne voit rien de bien inspirant dans les années passées au pouvoir par Denis Coderre.

«J'ai servi des milliers de personnes depuis plusieurs années, et je n'ai jamais jamais rencontré quelqu'un d'excité par les lumières sur le pont (Jacques-Cartier), par des souches en granit (dans le parc du Mont-Royal) ou par la Formule E», affirme le chef McMillan.

«Les gens, après une journée au travail, quand ils prennent leur première gorgée de vin au bar, ils parlent de ces sujets. Ils digèrent les nouvelles du jour. Je vous jure. Je ne suis pas toujours dans la salle à manger, mais je demande aux serveurs au bar de quoi les clients parlent. Et si ce n'est pas le hockey, ils ragent contre l'argent mal dépensé, le trafic», ajoute-t-il.

Il dit que ses trois restaurants accueillent une clientèle représentative de montréal. Jeunes foodies, des gens plus âgés et fortunés. Des anglophones comme des francophones.

«Je tente de prendre le pouls de toutes les tables, tous les soirs. On doit écouter ces gens. Il faut aller de l'avant», martèle-t-il.

Lors d'un point de presse dans la ruelle parallèle à la rue Notre-Dame, derrière le Vin Papillon, Valérie Plante était tout sourire.

Sommité mondiale, et engagé dans son quartier

«M. McMillan est un des chefs qui nous fait rayonner à l'international», a-t-elle louangé.

«Je sais aussi à quel point vous êtes investis dans la vie du quartier. C'est important, dans la vie d'un quartier, ce mélange entre les résidents, les commerçants, les restaurateurs», a ajouté Mme Plante.

Flanquée de celui dont elle venait d'annoncer qu'il présiderait le comité exécutif de Montréal si elle est élue, Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest, elle a annoncé qu'elle s'engageait à créer des espaces d'agriculture urbaines destinés aux familles plus démunis du quartier. Quatre parcs seront transformés en grands potagers, soit les parcs Saint-Jean-Bosco, du Lac-à-la-Loutre, Campbell-Ouest et Vinet, ce dernier étant tout juste derrière les restaurants de McMillan.

Agriculture urbaine pour les démunis

«Ici dans la Petite-Bourgogne, c'est vraiment un milieu qui est très défavorisé. Ça va être utile. M. McMillan a une passion, et va la communiquer au gens du quartier, aux jeunes, et il va s'assurer qu'il y ait des légumes en quantité suffisante pour que les gens puissent manger», explique Benoit Dorais.

«On va s'occuper du jardin derrière (parc Vinet). J'ai toujours voulu cultiver ce terrain. On va créer un site web, une page Instagram. On va dire quand il y a de la courge disponible à la bibliothèque. Des fois on va avoir des bacs de pommes pour les enfants», décrit le chef.

Ce sont des organismes d'entraide du quartier qui s'assureront que les récoltes soient envoyées vers les gens qui en ont vraiment besoin.

Combat des chefs

Quant à l'appui de Soeur Angèle à Denis Coderre, David McMillan en a gentiment rigolé.

«J'ai beaucoup de respect pour Soeur Angèle», jure-t-il.

«Ce n'est pas un combat des chefs», a conclut le maire Dorais.