Légère avance pour Valérie Plante, selon un sondage

Le dernier droit de la course à la mairie de Montréal sera chaudement disputé, si l'on en croit un sondage CROP-Radio-Canada qui donne un léger avantage à la candidate Valérie Plante sur son rival Denis Coderre, et ce même si les répondants considèrent majoritairement que le maire sortant à amélioré l'image de Montréal au cours de son mandat.

39 % des 1094 Montréalais sondés par le biais d'un panel web entre le 19 et le 24 octobre disent vouloir voter pour la cheffe de Projet Montréal alors que Denis Coderre récole 37 % des appuis.

Si l'on considère les résultats de ceux qui se disent certains d'aller voter, le score du maire sortant grimpe cependant à 45 % contre 42 % pour sa rivale.

17 % des électeurs se disent toutefois encore indécis.

Les sondeurs ont aussi mesuré l'importance de certains enjeux et le taux de satisfaction à l'égard de leur gestion par l'administration Coderre pour cerner ce qui semble nuire à son image.

La gestion des chantiers de construction, le déneigement, le développement du transport collectif et la cohabitation entre les piétons, cyclistes et automobilistes sont les quatre enjeux jugés les plus importants par les sondés. Cependant, il n'y a que pour la gestion du déneigement, parmi ces dossiers, pour laquelle les répondants disent faire plus confiance à Denis Coderre que Valérie Plante.

Sur les trois autres sujets, les Montréalais donnent une mauvaise note à l'administration sortante, 38 % ou moins seulement se disant satisfait de ses actions sur ces enjeux.

Il obtient de meilleures notes, 46 % et plus, en matière de ramassage des ordures et propreté des rues, de déneigement et d'environnement.

La moitié ne croit pas à la ligne rose

Étonnamment, les Montréalais seraient 58 % à considérer que les quatre ans de Denis Coderre à la tête de la Ville ont amélioré l'image de Montréal.

En revanche, 63 % des répondants trouvent que le Grand Prix de Formule E n'a pas été bénéfique pour la ville, alors que les festivités du 375e anniversaire elles, l'ont été pour 51 % des gens.

La ligne rose proposée par Projet Montréal fait rêver 47 % des Montréalais alors que 48 % la jugent non nécessaire ou irréaliste.

Coderre arrogant, Plante à l'écoute

Quant à la perception du caractère des deux aspirants à la mairie, Denis Coderre est perçu comme faisant preuve de plus de leadership, mais aussi comme plus arrogant. Valérie Plante est jugée plus à l'écoute et intègre.