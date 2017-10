Manifestation à Montréal pour des investissements dans les services publics

La Coalition Main rouge, qui regroupe plus de 80 organisations syndicales, étudiantes et communautaires, a manifesté samedi à Montréal pour demander au gouvernement québécois d'investir plus d'argent dans les services publics, les programmes sociaux et l'action communautaire.

« Le gouvernement nous dit que grâce à ses efforts, l'équilibre budgétaire a été atteint et qu'il va pouvoir réinvestir pour lutter contre les inégalités sociales, mais c'est la population qui a fait les efforts à travers les compressions budgétaires dans les services publics, a dit Véronique Laflamme, une des organisatrices de la manifestation. Le message d'aujourd'hui est de dire qu'on a les moyens pour avoir une société plus juste. Si le gouvernement veut vraiment lutter contre les inégalités, il faut réinvestir dans les services publics et non baisser les impôts des plus riches en utilisant l'argent fait sur le dos de la population ».

Par ailleurs, les manifestants réclamaient aussi une « révision » de la fiscalité québécoise et affirmaient leur opposition à toutes « nouvelles baisses d'impôts » qui, selon eux, n'aidera pas le gouvernement à s'attaquer aux inégalités sociales.