Coup de feu à Laval: Gobé craint que le Service de police soit «incapable d'agir»

Le chef d'Action Laval et candidat à la mairie Jean-Claude Gobé craint que le Service de police de Laval soit « incapable d'agir en cas de fusillade, de tuerie ou d'acte terroriste ».

Le chef de l'opposition officielle a ainsi réagi à la publication d'un article de La Presse rapportant que des joueurs de soccer senior de Laval avaient dû attendre 34 minutes avant l'arrivée des policiers, après avoir pourtant signalé des coups de feu tirés en leur direction, le 20 septembre.

M. Gobé a pris l'engagement en campagne électorale de doubler les effectifs policiers de soir et de nuit en plus, entre autres, d'installer un nouveau poste de quartier dans l'ouest de Laval pour « mieux desservir ce secteur et désengorger les autres ».