Réserve d'eau potable limitée à Rigaud

Sara Champagne

À défaut de continuer à couper leur consommation d'eau au maximum, il ne restera plus d'eau potable à Rigaud d'ici peu. Un bris majeur dans le puits principal a diminué de moitié la quantité d'eau pouvant être distribuée à travers le réseau d'aqueduc de la municipalité située à l'ouest de Montréal. On parle d'environ 5000 résidences et commerces situés au centre-ville, dans le périmètre du centre-ville et du collège Bourget.