Extension de la ligne bleue: Coderre promet des logements étudiants

M. Coderre a fait l'annonce aujourd'hui alors qu'il présentait les engagements de son parti pour la métropole en matière de jeunesse et de participation citoyenne, en compagnie de plusieurs jeunes candidats et candidates d'Équipe Denis Coderre pour Montréal.

« On sait que les étudiants habitent surtout le long des lignes de métro et des services de transport collectif. On a pris l'engagement de respecter le développement des logements étudiants, mais surtout d'en mettre sur le prolongement de la ligne bleue », a déclaré Hadrien Parizeau, candidat au poste de conseiller dans le district de Saint-Sulpice pour l'équipe de Denis Coderre.

La maire de Montréal a affirmé que son plan vise à créer des « milieux de vie » et à lutter contre la précarité étudiante. « Quand on parle d'habitation, il ne faut pas juste voir logement social et abordable, il y a aussi une réalité étudiante », a dit Denis Coderre.

Par ailleurs, Équipe Denis Coderre pour Montréal a également promis de doter chaque arrondissement d'un Conseil jeunesse local et de modifier le mandat de l'Office de consultation de Montréal (OCPM) pour y intégrer un volet jeunesse qui vise à « encourager la participation des jeunes dans les consultations publiques ».

Un « Bureau de l'enseignement supérieur »

Denis Coderre a également annoncé qu'il compte mettre sur pied un Bureau de l'enseignement supérieur qui fera un « lien permanent entre la Ville et les établissements universitaires et collégiaux ». M. Coderre a indiqué que le travail de ce Bureau sera surtout concentré sur la « rétention des étudiants internationaux ».

« C'est un guichet qu'on a créé qui va travailler surtout sur la rétention des talents. C'est extrêmement important pour nous. Pour les étudiants internationaux, ce n'est pas juste une question de se loger ou de rester, on veut aussi s'assurer qu'ils puissent travailler au développement de la métropole », a dit Denis Coderre.

Loi 62 : « pas question de l'appliquer à Montréal »

Interrogé sur la loi 62 adoptée par Québec il y a quelques jours, Denis Coderre a réaffirmé qu'il n'a pas l'intention de l'appliquer à Montréal. « C'est clair que le message est de dire qu'on va prendre notre temps pour l'instant. Il n'est pas question de l'appliquer. Il y a trop de questions sans réponses présentement », a dit M. Coderre. « C'est une question de recevoir des services. Je ne peux pas donner de pression supplémentaire à nos employés », a-t-il ajouté.