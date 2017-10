Des cours d'éducation sexuelle, ça presse, dit Denis Coderre

Il s'est du même coup adressé à son «ami» Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, pour que rapidement soient mis en place des cours d'éducation sexuelle, pour changer la culture dès le jeune âge.

«Il ne faut pas juste attendre que ça arrive. Il faut changer les comportements (...) on doit tous être responsables pour l'avenir», a-t-il dit.

«Aujourd'hui, on dit aux victimes qu'on est avec elles. On doit les protéger. Et il faut trouver des façons pour que ça n'arrive plus», a ajouté le maire sortant, réagissant encore aux scandales sexuels ayant mis au jour les agissements d'Éric Salvail et plus récemment de Gilbert Rozon.

Il a de plus affirmé que Gilbert Rozon perdrait son statut de solliciteur de fonds du parti Équipe Denis Coderre. Son adversaire Valérie Plante lui a demandé de le faire hier, mais M. Coderre a dit que politiser cette affaire est de fort mauvais goût.