Denis Coderre annonce un centre aquatique à Pierrefonds

Cette annonce électorale n'est pas nouvelle. Il en avait été question dans le passé, avant la campagne électorale, a-t-on fait remarquer au maire.

«Maintenant, on l'annonce, on est prêt à le faire. Ça veut dire que c'est quantifié, qu'on a la capacité de le faire, et que ce n'est pas une proposition. Ça veut dire que dès le lendemain, comme nouvelle administration, on va être capable de le réussir», a-t-il martelé lors d'une annonce, flanqué du maire sortant de l'arrondissement, Jim Beis.

Le complexe sera situé sur le boulevard Pierrefonds, à l'angle de René-Émard.

Il est question d'une piscine de 25 mètres avec 10 couloirs de nage, un accès pour les personnes à mobilité réduite, des tremplins, une plus petite piscine d'apprentissage, des jeux d'eau pour les enfants avec une glissade, des salles communautaires et un gymnase.

Coût: 40 millions, partagés entre l'arrondissement et la Ville. Il devrait être complété d'ici deux à trois ans.

Le maire plaide qu'il n'y a pas de tel centre dans l'ouest de Montréal, et que c'est la bonne gestion de son administration qui rend la chose possible.

«On a fait en quatre ans l'équivalent de 10 ans. Si c'est pas plus», s'est-il vanté.