Projet Montréal promet sa ligne rose en 2025

Alors qu'est attendu le prolongement de cinq stations sur la ligne bleue du métro de Montréal depuis des décennies, Valérie Plante s'estime capable de livrer pour la bagatelle de 6 milliards une toute nouvelle ligne, la rose, longue de 21 km et comptant 18 estations, reliant Montréal-Nord et le centre-ville en 22 minutes, d'ici 2025. Utopie? Aperçu du projet.

Valérie Plante avait déjà évoqué cette ligne alors qu'elle tentait de se faire élire à la tête de Projet Montréal. C'est maintenant l'engagement phare du parti en vue des élections du 5 novembre. Elle estime les actuelles lignes orange et verte tellement saturées que le prolongement de la ligne bleue n'y changera rien, puisque les voyageurs de la bleue finisse obligatoirement par transférer vers la orange et l'embourber.

Avec son tracé diagonal, la ligne rose viendrait en renfort. «C'est un projet qui va désenclaver des quartiers repliés sur eux-mêmes. (...) Non seulement la construction va créer des emplois, mais ça va ouvrir des quartiers, des commerces», plaide l'aspirante mairesse, rappelant que sa ligne rose traversera certains des quartiers les plus denses, mais aussi les plus défavorisés de Montréal.

Jusqu'à Lachine

Projet Montréal propose donc une ligne partant de Montréal-Nord et joignant le centre-ville, avec des correspondances aux croisements des lignes verte et orange. Le train y roulerait en 2025. La fréquence des départs serait de trois minutes en heure de pointe, ce qui rappelle un certain Réseau électrique métropolitain.

Trois ans plus tard, on espère avoir prolongé la ligne rose jusqu'à Lachine, grâce à une voie en bonne partie en surface. La ligne rose totalisera alors 29 km. «Il y a déjà une emprise ferroviaire du CP avec de l'espace disponible, cette portion sera assez facile. Ça prendra 39 minutes pour aller de Montréal-Nord à Lachine», précise Sylvain Ouellet, candidat de Projet Montréal et porte-parole en matière de développement durable.

Métro nouveau genre

Six milliards, c'est beaucoup d'argent, mais on estime que c'est moins que si on travaillait selon la méthode classique, soit creuser une tranchée pour la refermer sur le tunnel une fois les travaux finis. «On ferait appel à un grand tunnelier. Comme ils ont utilisé pour le métro de Barcelone, et comme on utilise pour creuser le Grand Paris express en ce moment», dit Valérie Plante.

«À Montréal, nous sommes chanceux, le roc est très près de la surface. Le tunnelier permet de creuser à coup d'environ 60 mètres par jour. Le tunnel contient les quais d'embarquement et permet de diminuer le coût de construction des stations. Le percement prendrait environ deux ans», a ajouté Sylvain Ouellet, qui précise que le train sera autonome et roulera avec des roues de fer à cause de son passage à l'extérieur, contrairement au métro actuel.