Valérie Plante promet d'investir 7,5 millions dans les chalets de parcs

« Comme parents, quand on est avec des petits et qu'ils doivent s'asseoir par terre pour mettre des patins ou quand on se trouve dans un parc et qu'il n'y a pas de toilettes, c'est désolant », a-t-elle dit.

« Je ne compte plus le nombre de fois que je me suis rendue dans un parc sans jamais pouvoir entrer dans le chalet parce que celui-ci était fermé », a affirmé M me Plante hier, en entrevue avec La Presse. Elle a déclaré que ce plan entre dans une « stratégie d'amélioration de la qualité de vie des familles montréalaises ».

« L'EXTENSION DE LA MAISON »

« Pour beaucoup de Montréalais, le parc est l'extension de la maison. Mais ce qui fait la différence, c'est quand le chalet est disponible », a affirmé la cheffe de Projet Montréal. Elle a indiqué que plusieurs parcs étaient déjà dans son viseur, dont le parc Bellerive et le parc Morgan, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« À Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on a une population avec beaucoup de familles et beaucoup de jeunes qui fréquentent beaucoup les parcs. Mais les chalets ne sont pas accessibles. On va investir dans ces installations. On sait que les familles choisissent Montréal pour la qualité de ses parcs. »

Mme Plante a indiqué que les 7,5 millions qui seront investis annuellement au cours des quatre prochaines années si elle est élue proviendront du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique et du Plan québécois des infrastructures. Ce dernier prévoit des « investissements de près de 8,4 milliards de dollars dans les infrastructures municipales, sportives, communautaires et de loisirs entre 2016 et 2026 », lit-on dans un communiqué diffusé hier par Projet Montréal.