Des centaines de cyclistes rendent hommage à Clément Ouimet

« Salut, Clément ! » Cyclistes, proches et amis ont levé les yeux au ciel et ont adressé un dernier au revoir à Clément Ouimet, ce jeune cycliste de haut niveau qui a perdu tragiquement la vie mercredi en s'entraînant sur la voie Camillien-Houde. Hier après-midi, des centaines de cyclistes ont roulé en silence à la mémoire de leur camarade en empruntant le trajet du drame.

« On ne montera plus jamais Camillien-Houde de la même façon. » Marc-Antoine Desjardins, fondateur de Cyclovia Camillien-Houde, l'organisme derrière la commémoration, avait peine à retenir ses larmes sur la ligne de départ. Tout à l'avant, des cyclistes du club Espoirs de Laval avec leur maillot rouge et noir. Clément Ouimet, 18 ans, faisait partie de leur groupe élite.

« Clément a roulé avec nous la moitié de l'été, il a participé à des projets assez importants. C'était un athlète extrêmement prometteur », a indiqué le président du club, Jean Beaudoin. Avant d'attaquer la montée, les cyclistes ont observé une minute de silence. Certains avaient déposé des fleurs à l'entrée de la voie, d'autres roulaient avec des gerbes accrochées à leur dos.

Les minutes précédant le départ étaient chargées d'émotion. Des proches et amis s'étreignaient pendant de longues secondes. Certains, le visage rougi, essuyaient leurs larmes. « C'est une question de soutien, de solidarité. Des mouvements de masse comme ça, c'est pour démontrer aux parents qu'on est là, parce qu'il n'y a pas beaucoup qu'on puisse faire », a confié une amie.

Les parents de Clément Ouimet étaient également sur place. Après le départ donné aux cyclistes, ils ont fait l'ascension à pied, accompagnés de plusieurs proches. L'humoriste Maxim Martin, qui a pris publiquement la parole depuis mercredi, était aussi aux côtés de sa fille, Livia, l'amie de coeur du jeune sportif depuis environ deux ans. La jeune artiste est montée à vélo.

La famille a choisi de vivre son deuil dans l'intimité, entourée des siens. La mère de Clément Ouimet, Catherine Bergeron, est bien connue pour avoir témoigné à plusieurs reprises à la mémoire des victimes de la tuerie de l'École polytechnique. C'est que sa soeur, Geneviève Bergeron, est tombée sous les balles de Marc Lépine, le 6 décembre 1989.

«Un membre de notre grande famille»

« Quand tu es maire de tous les Montréalais, il faut être présent dans les bons et moins bons moments. Je connais Catherine, Livia et Maxim [Martin], alors c'était la moindre des choses pour moi d'être ici », a déclaré le maire sortant, Denis Coderre, qui a participé à la marche jusqu'au belvédère. « De marcher, ça nous permet de réfléchir aussi à tout ce qui est arrivé. »

Le rassemblement a culminé dans le stationnement du lac aux Castors. Pendant un long moment, les proches ont étreint ceux qui s'étaient déplacés. « C'était un membre de notre grande famille », a affirmé Virginie Gauthier, entraîneuse du groupe Espoirs Élite Primeau Vélo. « [On est ici] pour que ça change, ça fait des années que ça devrait changer », a-t-elle ajouté, émotive.

La voie Camillien-Houde est prisée des cyclistes de haut niveau pour l'entraînement. Le soir, ils sont des dizaines à s'exercer sur cette route, « l'une des seules où ça grimpe et où il est possible de faire un effort assez long » sans arrêter. Vélo Québec réclame que le secteur soit fermé au transit de véhicules qui tentent d'échapper aux embouteillages.

Clément Ouimet descendait la voie mercredi quand il a percuté à vive allure une voiture qui effectuait un demi-tour dans un virage, une manoeuvre illégale. Il est mort des suites de ses blessures quelques heures après l'accident.