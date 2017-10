Coderre promet d'honorer la mémoire des Irlandais

David Santerre

Pour corriger des «erreurs du passé», Denis Coderre et son équipe promettent qu'un site commémoratif digne de mention sera érigé sur les lieux de la fosse commune où ont été enterrés 6000 Irlandais fuyant la famine dans leur pays autour de 1847 et 1848, et qui ont succombé à la fièvre contractée à bord au cours de la longue traversée de l'Atlantique.