Valérie Plante veut dédier l'ancien hippodrome aux familles

La candidate à la mairie Valérie Plante veut dédier le développement immobilier de l'ancien hippodrome aux familles. Elle souhaite que 60% des 8000 logements qui y seront construits offrent trois chambres et plus.

La chef de Projet Montréal estime que Denis Coderre en fait trop peu pour maintenir les familles à Montréal. «[L'hôpital pour enfants] Children avait été promis comme un projet signature de l'administration Coderre, projet qui allait garder les familles à Montréal. Mais sur 1200 unités, il y a seulement 4% de logements de trois chambres ou plus. C'est presque rien. Ce test, l'administration l'a échoué», dénonce Valérie Plante.

Pour corriger le tir, elle compte s'assurer qu'au moins 5000 logements soient de grande taille sur le développement de l'ancien hippodrome. En plus des grands logements, Valérie Plante dit vouloir s'assurer que le projet prévoit des écoles, des Centres de la petite enfance et des commerces de proximité, pour bien desservir les quelque 16 000 nouveaux résidents attendus. Et bien que l'ancien hippodrome soit près d'une ligne de métro - la station Namur -, Valérie Plante dit aussi vouloir renforcer la desserte en autobus.

Surtout, la chef de Projet Montréal juge préférable de développer des sites comme l'ancien hippodrome que les terrains de Pierrefonds-Ouest. «Il ne faut pas penser construire de nouveaux quartiers sur des territoires vierges, comme à l'Anse-à-l'Orme, comme le fait mon adversaire», dit Valérie Plante.