La chute de l'empereur du rire

Côté soleil, il y a Gilbert Rozon, jeune blanc-bec qui démarre un festival dans un champ de Lachute, réussit l'exploit de convaincre une légende de la chanson française de sortir de sa retraite et finit par bâtir un empire du rire unique au monde. Et dans l'ombre, il y a l'autre Gilbert Rozon. Le séducteur à la sexualité débridée et agressive, impérial et arrogant, qui a carburé à l'ecstasy et considère son entreprise comme un guichet automatique. Portrait d'un homme qui a été pris, il y a quelques mois, dans la tourmente de sa propre crise d'octobre.

Dominique Michel était présente lors de cette soirée au manoir. C'est elle qui a ramené M. Rozon à Montréal en voiture. « Ils sont venus me chercher pour me dire que Gilbert ne savait pas comment revenir à Montréal. Il était désespéré, personne ne voulait lui parler. J'ai proposé de l'accompagner. Sur la route, il était dans tous ses états : il pleurait, il était découragé. Je lui ai dit qu'il fallait toujours faire attention, qu'on ne pouvait monter avec une personne inconnue dans une chambre ! Il était tellement malheureux, raconte la comédienne. Je n'ai jamais pensé que ça pourrait recommencer. »

Cependant, les deux soeurs connaissent parfaitement leur frère. À l'été 1998, quelques mois à peine après l'épisode du manoir, elles engagent un garde du corps pour faire suivre leur frère. « On avait engagé un gars pour s'assurer qu'aucune fille ne vienne à côté de lui et qu'il la cruise. Ce n'est pas le gars d'une seule femme, c'est certain. »

Le grand patron de Juste pour rire a toujours dit qu'il avait cédé à la pression médiatique en plaidant coupable. « Gilbert voulait aller en cour. Mais on l'a supplié pour nous, pour sa femme et ses enfants, de ne pas le faire », dit sa soeur, Luce Rozon, qui travaille à ses côtés, comme sa soeur Lucie, depuis 1989.

Menottes aux poings, il fait la première page des journaux. Gisèle Baril, une employée de Juste pour rire, était présente ce soir-là. Dans la biographie parue en 2007, elle le défend en ces termes : « Gilbert est un séducteur qui ne peut pas être violent. » Un an plus tard, après avoir plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle, Gilbert Rozon reçoit une absolution inconditionnelle du tribunal.

En 1998, au manoir Rouville-Campbell, Gilbert Rozon avait pourtant reçu un avertissement. À la fin d'une soirée où une cinquantaine d'humoristes ont fêté, M. Rozon invite une jeune croupière dans sa chambre en lui disant qu'il peut l'aider dans la vie. Il lui touche les seins, cherche à l'embrasser, elle panique et crie. La jeune femme, dont nous ne pouvons révéler l'identité et qui a refusé notre demande d'entrevue, porte plainte à la police. M. Rozon est accusé d'agression sexuelle, de séquestration et de voies de fait.

« Gilbert ordonne à Olivier de prendre la photo, il m'enlace et me frenche de manière très rough. J'ai été surpris, je me suis senti agressé. Il avait la tendresse pas mal rough ! »

Au cours des années qui ont précédé, les épisodes troublants s'étaient multipliés, semblent montrer les témoignages médiatisés en octobre dernier. Lyne Charlebois, Salomé Corbo, Pénélope McQuade, Julie Snyder : toutes ces femmes disent avoir subi des agressions de la part de Gilbert Rozon. Les actes qu'elles lui reprochent vont des attouchements au viol et se seraient à peu près tous déroulés entre le début des années 80 et l'an 2000.

Cette sexualité débridée et agressive a été au coeur du versant sombre de la vie du grand patron de Juste pour rire. Ces comportements ont-ils été exacerbés par la prise de drogue ? Gilbert Rozon a publiquement admis avoir consommé de l'ecstasy de façon régulière. « J'en prenais pour devenir plus productif, plus intéressant », déclare-t-il dans une biographie rédigée par le journaliste Jean Beaunoyer, parue en 2007.

Vingt ans plus tard, les deux acteurs sont encore stupéfaits par le contraste entre le mea culpa public du grand patron de Juste pour rire et son comportement en privé. « Il était clairement sur une dérape. Et pas longtemps après l'épisode du manoir ! », dit Dominique Pétin.

Toujours par l'oeil magique, le comédien voit alors Rozon se diriger vers la chambre de son amie Dominique Pétin. Il l'appelle immédiatement et lui raconte ce qui vient de se passer. « Mon ami me dit : "Il s'en va cogner chez toi. Ne réponds pas !" », raconte la comédienne. Rozon frappe effectivement à la porte de M me Pétin. « Dominique ! Laisse-moi entrer », bafouille-t-il. Même si elle se tient coite, il persiste. « Il cognait aux 10 minutes. J'ai fini par m'endormir vers 4 h du matin. C'était comme une terreur nocturne, une nuit d'enfer dans cet hôtel de Québec. »

Dans un hôtel de la capitale, un comédien vient tout juste de regagner sa chambre après un repas pris avec ses camarades de tournée. On frappe à sa porte. Par l'oeil magique, il aperçoit son visiteur : Gilbert Rozon. Il est flambant nu, sauf pour une serviette blanche, qu'il porte négligemment sur l'épaule. Et ses propos sont sans équivoque.

Pour rédiger ce portrait de Gilbert Rozon, La Presse a contacté 65 personnes, et 42 ont accepté de nous parler. Onze d'entre elles ont refusé que leur nom apparaisse dans cet article. Elles ont toutes invoqué la crainte des poursuites, sauf pour un cas, où la personne interviewée craint qu'un article soulignant son lien avec Juste pour rire ne nuise à sa recherche d'emploi. Ces sources confidentielles ont toutes eu un accès direct et privilégié à Gilbert Rozon. De plus, dans la majorité des cas, les informations retenues ne pouvaient être obtenues autrement. C'est pourquoi La Presse a consenti à publier leur témoignage de façon anonyme. Gilbert Rozon a décliné notre demande d'entrevue pour ce portrait.

« J'étais fatiguée. Je suis allée m'étendre sur un lit. Les deux gars sont venus me rejoindre et lui, il m'a violée. Je me souviens très clairement que je lui ai dit non, et à plusieurs reprises. Je m'entends encore lui dire non. »

C.D. a parlé de ce qui s'est passé ce soir-là à ses filles, tout de suite après qu'a éclaté l'affaire du producteur hollywoodien Harvey Weinstein. « Elle nous a dit :"On en a ici aussi, des gens comme ça." Et elle a laissé entendre qu'elle avait été victime de quelqu'un, sans nous dire qui », témoigne sa fille.

Une dizaine de jeunes se trouvent ce soir-là dans un appartement du Plateau Mont-Royal, dont C.D. et son copain de l'époque, plus âgé et « plutôt bum », raconte la femme, qui a pris contact avec La Presse en octobre dernier. De l'alcool et de la marijuana sont consommés.

Jamais n'a-t-il autant eu le sentiment d'être un plouc que durant son premier séjour en France, au milieu des années 70. Il a tout juste 20 ans, il vient à peine de sortir des Laurentides et il déboule à Paris. « J'étais un gros gars de la campagne qui parlait avec un fort accent québécois. Les gens ne comprenaient rien à ce que je disais et me regardaient de travers. J'ai pris la mesure de mon inculture », dit-il à Sélection du Reader's Digest en 2010. Il vit une humiliation totale quand, dans un restaurant, il va voir un acteur qu'il admire... et que ce dernier se moque de son accent à couper au couteau.

« Chez nous, on est un clan. Et c'est un filet de sécurité », dit-il aux jeunes réunis aux Entretiens Jacques Cartier. « Il a été un vrai bon frère », témoigne sa soeur Lucie, que Rozon a notamment épaulée dans une difficile cure de désintoxication.

« C'est la première fois que je me disais : "Wow, j'aime ça." J'ai aimé la sensation du spectacle qui va avoir lieu, et moi, simple petit technicien, je servais à quelque chose. »

En grandissant, la confrontation avec son père, âgé et très religieux, est frontale. « Gilbert est de l'époque des hippies. Il se promenait avec des dreadlocks dans le dos. Personne n'avait ça à Lachute ! Il était tellement pété, alors que notre famille était dans la religion. On allait tous les dimanches à l'église, on faisait le chapelet tous les soirs en famille. Gilbert cherchait l'estime de mon père, mais il était trop moderne », raconte sa soeur Luce.

Un comédien connu nous a raconté un souper pris au cours des années 90 avec Rozon, Trenet et de jeunes mâles recrutés dans une agence d'escortes. « Il y avait une dizaine de jeunes gars habillés en marins. Gilbert Rozon se promenait derrière les gars et Trenet lui faisait un signe de tête, oui, c'est lui que je veux », relate-t-il.

L'humoriste Jean-Marie Corbeil, fraîchement émoulu de l'école de l'humour, a été le chauffeur de Charles Trenet au début des années 90. « On devait aller à Québec pour une tournée. Gilbert est venu me voir, il me demande si je suis homosexuel. Il m'explique que Trenet voudrait que je le séduise et qu'il se passe quelque chose à Québec. J'ai dit non. Et j'ai perdu mon emploi le lendemain. »

M. Rozon collectionne les ennemis, donc, mais reste loyal à sa base. Certains collaborateurs, comme son adjointe, Hélène Vallée, et l'ex-premier ministre Pierre Marc Johnson, qu'il considère comme son second père, le suivront pendant des décennies. Pendant près de 20 ans, il demeurera aussi l'imprésario de Charles Trenet, l'homme qui a lancé sa carrière.

« Rozon commençait, il est venu à Paris. Il ne connaissait personne. Je l'ai invité à venir avec moi souper chez Jacques Higelin, dont je produisais le spectacle. Deux semaines après, il m'appelait pour me dire qu'il était désormais l'agent d'Higelin et qu'il voulait coproduire le show. Ça ne se faisait pas. Personne ne faisait ça », raconte-t-il.

« En 1985, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai été hospitalisé, on a découvert que j'étais maniaco-dépressif. Rozon n'a pas trouvé mieux que de partir à Paris, pour aller voir tous les artistes que je représentais pour leur dire que j'étais devenu fou, que j'étais interné à l'asile et que je ne retravaillerais plus jamais, raconte le producteur. Ça fait 33 ans et je ne m'en suis jamais remis. Je ne lui ai jamais reparlé. »

C'est le producteur Guy Latraverse et son adjoint, Jean-Claude Lespérance, qui ont conçu la rosette. Ils en ont distribué 140, à Montréal et Paris. « Ceux qui la portaient avaient été arnaqués par Rozon », résume Latraverse.

« C'étaient des années extraordinaires », se souvient Dominique Simard, qui est entrée en 1990 au secteur télé du groupe et a fini directrice générale. Elle est partie en 2006. « Le festival était en pleine croissance. Tous les diffuseurs étrangers débarquaient ici pour voir qui étaient les nouveaux talents. Ç'a été l'une des plus belles périodes de ma vie. Je n'ai eu que les beaux côtés de Gilbert Rozon : quelqu'un d'extrêmement créatif et stimulant. »

« Un jour, il m'a appelé pour remplacer au pied levé Jean-Guy Moreau avec Michel Drucker. Au fil des années suivantes, j'en ai présenté, des shows et des artistes ! Et Juste pour rire me donnait toujours sa pleine confiance. Ce sont de nombreuses années de collaboration avec une équipe travaillante », renchérit Dominique Michel, qui a animé nombre de galas Juste pour rire.

« Gilbert est un homme hyper charismatique, avec un magnétisme immense et un sens de l'humour assez vif. Il est très impressionnant et mégalomane. Dans le fond, il voulait être tout : maire, champion du monde, séducteur, agent secret, artiste... »

En juin 1983, M. Rozon lance donc le festival Juste pour rire. C'est la naissance du célèbre diable vert de l'artiste Vittorio et de l'indicatif musical archiconnu composé par Serge Fiori. Le festival est un succès. Charles Trenet et son orchestre symphonique venaient de donner au petit gars de Saint-André-d'Argenteuil son ticket officiel d'entrée pour le merveilleux monde du showbiz.

Le vieux chanteur, une légende de la chanson française, est retiré dans ses terres depuis des années. Il n'a pas donné de spectacle au Canada depuis 20 ans. M. Rozon, qui se présente comme un producteur réputé, écrit à Trenet une lettre à faire pleurer, et finit par être reçu. Au terme de jours de négociations, le vieil artiste finit par céder. Il veut 50 000 $ et un orchestre symphonique pour l'accompagner. Gilbert Rozon n'a pas un sou.

Paris, 1982. C'est la veille de Noël. Gilbert Rozon débarque à Paris. Il y a six mois à peine, il a tout perdu. La dernière édition de son festival La Grande Virée, un événement culturel qu'il avait déménagé de Lachute à Montréal, s'est soldée par un échec retentissant. Il doit 1 million de dollars à ses créanciers. Mais le jeune producteur ne jette pas l'éponge. Il est à Paris pour se relancer. Et sa bouée de sauvetage a un nom : Charles Trenet.

Paris, 1994. L'humoriste Marie-Lise Pilote est à Paris pour faire la première partie de la sensation de l'heure, Michel Courtemanche. En débarquant dans la capitale française, elle tombe de haut. Courtemanche croule sous la pression. Il est en mille miettes. Et Juste pour rire ne fait rien pour l'aider.

« Voir la façon dont l'entreprise traitait Michel, ça m'a écoeurée. Il était seul en Europe, ils le laissaient là-bas, lui faisaient des cadeaux pour l'acheter. Il était malade. JPR pressait le citron sans se soucier de lui. Quand Michel a fait sa crise d'anxiété sur scène à Montréal et n'a plus été capable de jouer, on l'a jeté de manière très cavalière », estime-t-elle. Michel Courtemanche n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Marie-Lise Pilote est loin d'être la seule à juger l'entreprise aussi sévèrement. La Presse a mené cinq entrevues d'ex-membres de l'équipe de direction de Juste pour rire. Trois d'entre eux, qui ont travaillé dans plusieurs autres organisations, nous ont décrit une entreprise dysfonctionnelle, en état de crise permanente, qui traite durement ses employés.

« MENTALITÉ DE GUICHET AUTOMATIQUE »

« Le Groupe Juste pour rire, c'était une lifestyle business. C'était ce qui permettait de faire vivre Gilbert Rozon. Une mentalité de guichet automatique », déclare l'un d'eux. Des années après les faits, il lève encore les yeux au ciel en racontant une conversation avec un employé, qui l'appelle, fébrile, pour réclamer un chèque de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et pourquoi donc ? « Gilbert achète une voiture à sa femme. Ça presse », répond son interlocuteur.

« En arrivant là, je savais que c'était tout croche. Mais c'était pas mal pire que je pensais », poursuit-il. L'entreprise est divisée en multiples entités d'affaires, qui ont toutes une autonomie complète et qui s'échangent les services en se facturant mutuellement. Le fouillis est tel que le chef comptable ignore combien l'entreprise a en banque, puisque chaque entité du groupe a son compte bancaire ! « À mon arrivée dans la boîte, je lui ai demandé combien on avait en banque. Ça a pris quatre jours pour répondre à la question. »

Ce gestionnaire décrit une bien drôle de boîte où le petit salarié, qu'il estime sous-payé, voyait son grand patron, qui bénéficiait d'un salaire dans les sept chiffres, commander des bouteilles de vin à 500 $ au resto pour remercier les troupes. « Ça donne une entreprise où les gens sont désenchantés par un sentiment d'iniquité », poursuit-il.

Un autre ex-collaborateur du groupe, qui a fait partie de l'équipe de direction, confirme que l'argent coulait à flots dans l'entreprise.

« Il y avait des factures de 3000-4000 $ dans le compte de dépenses de Gilbert pour des soupers avec des artistes, producteurs, etc. Il n'était pas le seul, ses soeurs aussi. On ramassait le bill tout le temps ! Les gens me voyaient arriver et disaient : "Le gars de Juste pour rire est là : il va régler la note !" »

- Un ex-gestionnaire de Juste pour rire

« Je n'ai jamais vu de dépenses extravagantes de Gilbert et sa famille, rétorque Andy Nulman, qui a longtemps occupé le poste de directeur général. Les frais de représentation n'ont jamais alerté personne. Oui, Gilbert coûte cher, mais si on avait besoin de subventions ou de contrats, il était le meilleur. Il revenait avec des contrats de plusieurs millions ! »

Gilbert Rozon affiche ouvertement sa réussite. Dans une émission d'Accès illimité, diffusée en 2013, le producteur invite l'animateur dans son appartement parisien situé dans l'une des rues les plus chères de la capitale française, lui fait servir un café par son majordome et le promène dans la Jaguar noire qu'il a achetée à Charles Trenet. Il le trimballe également dans son manoir de 16 pièces à Outremont et fait étalage de ses voyages autour du monde avec ses trois enfants.

UNE GESTION CONTROVERSÉE

Mais le plus gros problème se situait sur le plan des ressources humaines, témoigne une autre source. « Les mêmes problèmes se répétaient partout. Tout le monde devenait fou au contact de Gilbert. Il les manipulait, il cherchait à les casser. Et pour lui, c'était toujours la faute des autres », raconte un autre ex-membre de l'équipe de direction, qui estime que ses derniers mois dans l'entreprise ont été « les pires de [sa] vie ».

Ce qui est sûr, c'est que Gilbert Rozon est à mille lieues de l'homme d'affaires traditionnel. « Il a plus une personnalité d'artiste que d'homme d'affaires. Il change d'idée du jour au lendemain et son équipe doit suivre. Il est capable de tout chambouler. Il aime le chaos et vivre dans le risque. Les départements de la boîte qui fonctionnaient le mieux étaient ceux où il s'impliquait le moins », résume brutalement un ex-cadre supérieur.

Dominique Simard, qui a passé 17 ans au Groupe, a une tout autre vision des choses. Elle convient que le rythme réclamé des employés est quasi inhumain... mais c'est dans l'ADN de l'événementiel, croit-elle. « Après une première année de festival, je me suis dit, ce n'est pas humain, ce rythme, c'est pas possible. C'est 24 heures sur 24 pendant un mois, et aussi trois mois avant ! » On aime ou on déteste, résumait Gilbert Rozon lui-même dans une conférence donnée en 2015. « Chez nous, on reste six mois... ou trente ans ! »

DE NOMBREUX GRIEFS

Cependant, on ne peut plus nier que les griefs sont nombreux contre Juste pour rire au chapitre du harcèlement psychologique. Certains ont été médiatisés l'automne dernier. « Je me faisais insulter, intimider, dénigrer, dès que je posais une question, comme beaucoup de collègues. C'est inhumain, des gens sont marqués au fer rouge à vie par leur passage dans l'entreprise », dénonce Anne Gravelle, directrice des ressources humaines de Juste pour rire de 2014 à 2015.

Nombreux sont ceux qui montrent du doigt Guylaine Lalonde, l'actuelle PDG. En l'absence de Rozon, qui n'est pratiquement jamais sur place, celle qui joue le rôle du bad cop à l'intérieur de la boîte a commencé comme adjointe exécutive du grand patron... pour finir présidente de l'entreprise ! Une improbable ascension, qui en a fait sourciller plus d'un. Mme Lalonde a décliné notre demande d'entrevue.

Mais Gilbert Rozon lui-même pouvait être extrêmement dur. Josée Daigneault, une ancienne cadre de l'organisation, l'a poursuivi pour 300 000 $ pour harcèlement psychologique. Dans les documents présentés au tribunal, Mme Daigneault affirme que M. Rozon a tout fait pour transformer son quotidien en véritable calvaire... pour finalement la congédier, moins de six mois après son embauche. « Je vais te casser », lui aurait notamment déclaré M. Rozon. La plainte a été réglée à l'amiable.

« Gilbert adore créer des malaises devant les gens. Il trouve ça drôle. Ça m'a toujours fasciné de le voir prendre beaucoup de plaisir à rendre les gens inconfortables », souligne Jean-David Pelletier, l'ex-attaché de presse de Juste pour rire.

Un ex-membre de la direction, qui en a pourtant vu d'autres, raconte qu'il a craqué lorsqu'un démissionnaire s'est confié à lui sur les circonstances de son départ. « Tout ça m'a rappelé à quel point Gilbert nous harcelait, nous épuisait. Il appelait le soir, pendant les vacances, il parlait à ma femme, à mes enfants, raconte-t-il. En entendant cette personne raconter son séjour à Juste pour rire, j'ai pleuré au resto. »