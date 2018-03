La mystérieuse disparition des enfants Ruperthouse

Leur mère les croyait morts. Plutôt que de prendre le chemin du cimetière, ils se sont retrouvés à «l'hôpital des monstres». Présumés orphelins, ils y ont passé leur vie. Soixante ans plus tard, la famille de deux enfants disparus à la fin des années 50 tente d'assembler les pièces d'un mystérieux puzzle. De Pikogan à Baie-Saint-Paul, en passant par Amos et Québec, La Presse a retrouvé leurs traces. Récit.

Souvenirs et photos d'Emily.

Une histoire de disparition qui fait écho à celles racontées cette semaine à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées par d'autres familles issues des Premières Nations ailleurs au Québec qui, elles aussi, affirment avoir perdu la trace de leurs enfants après une hospitalisation.

Nous avons reconstitué une histoire aux multiples zones d'ombre qui nous mène des forêts de l'Abitibi à la ville d'Amos, puis dans la Vieille Capitale et finalement à l'hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, surnommé à l'époque « l'hôpital des monstres » : un ancien terminus pour les enfants handicapés jugés irrécupérables.

Si la majorité des acteurs de cette saga sont aujourd'hui morts, nous avons retrouvé des gens qui ont croisé le chemin des enfants et qui, toutes ces années plus tard, ont pu nous en parler.

Pour le découvrir, La Presse a mis la main sur des dossiers médicaux, des archives religieuses et des documents de curatelle vieux de plusieurs décennies.

Et pourquoi leur famille, des Algonquins de la communauté de Pikogan en Abitibi, a-t-elle été tenue dans le noir ?

Où ? Quand ? Et surtout, pourquoi ?

Cette fois, on a dit aux parents qu'elle avait été transférée dans un autre établissement de santé.

Selon les registres de la congrégation, il est mort à l'âge de 7 ans en 1965, et non en 1958 comme le croyait sa famille.

La Presse a retrouvé sa tombe à 900 km de chez lui, dans une fosse commune réservée aux orphelins et aux sans-famille du cimetière des Petites Franciscaines de Marie, niché entre fleuve et montagnes à Baie-Saint-Paul.

À sa mère, on aurait dit qu'il était mort. Elle n'a jamais vu le corps.

Il y a d'abord eu Tony, un an et demi, admis le 21 septembre 1958 à l'Hôtel-Dieu d'Amos pour une bronchopneumonie.

Qu'est-il arrivé à deux de ses enfants, mystérieusement disparus après avoir été hospitalisés à un an d'intervalle à l'hôpital d'Amos à la toute fin des années 50 ?

Un an plus tard, elle devait perdre un autre enfant dans des circonstances presque identiques.

« Je pense qu'elle se sent coupable de n'avoir rien fait. En même temps, elle ne pouvait rien faire. Elle ne parlait pas la langue et ils vivaient dans le bois. »

Sa mère, le visage plissé par l'âge et le soleil, le regard obscurci par la peine, écoute le récit en silence. Elle parle très peu français et ne peut donc pas nous le raconter elle-même.

La jeune maman a réussi à se rendre jusqu'à un poste de traite pour appeler les secours. Elle a payé pour qu'un hydravion vienne les chercher et les amène d'urgence à Amos.

Cette nuit-là, il respirait mal. Il avait besoin d'un médecin, mais l'hôpital était à des heures de marche et de canot.

Peut-être Tony n'était-il pas mort comme on le lui avait dit. Peut-être qu'il avait été donné à une autre famille. Peut-être vivait-il sa vie sous un autre nom, dans une autre ville.

Puis, en 2015, les allégations de violences sexuelles par des policiers sur des femmes autochtones à Val-d'Or ont ébranlé les communautés. Des scandales sur le traitement reçu par des membres des Premières Nations dans des établissements publics ont à leur tour éclaté. Et les fantômes d'Hélène-Joséphine sont revenus la hanter.

« Ils habitaient dans le bois », explique Françoise Ruperthouse, 10 e de la fratrie, que nous avons rencontrée avec sa mère et deux de ses frères et soeurs, chez elle à Pikogan.

À l'époque, la réserve de Pikogan, tout près d'Amos en Abitibi, est en voie d'être fondée et les Ruperthouse vivent en nomades.

Septembre 1958. Comme le font leurs ancêtres depuis des centaines d'années, Hélène-Joséphine Wylde et son mari Joseph-Alphred Ruperthouse passent l'automne isolés dans leurs territoires familiaux.

Été 1959. La petite Emily a à peine 5 ans. Elle joue dehors près de la tente de prospecteur où dort la famille lorsqu'elle se fait piquer sur un orteil par une abeille.

Son grand frère Henry, deuxième de la fratrie, se souvient qu'elle portait aux pieds des petits mocassins traditionnels.

Il ne sait pas si l'insecte a réussi à se faufiler entre le cuir et la peau de l'enfant, ou si son dard a percé la chaussure. Ce qu'il sait, c'est qu'Emily a mal réagi.

Son état est vite devenu alarmant. La fillette avait besoin d'une aide médicale urgente. Bien que méfiante, Hélène-Joséphine a amené sa fille à l'hôpital.

Sur place, on a annoncé à la mère que l'enfant avait été transférée vers un autre établissement.

À partir d'ici s'installe un grand flou.

Hélène-Joséphine comprend qu'Emily est partie à Montréal. C'est ce qu'elle racontera d'ailleurs à sa famille. Elle ne sait ni pourquoi ni pour combien de temps on l'y envoie. Encore une fois, elle peine à obtenir des réponses.

Si Emily a fait un séjour à Montréal, elle n'y sera restée que très peu de temps.

Des documents du curateur public que nous avons obtenus la placent à l'hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul dès décembre 1959 et peut-être même avant. Elle y a vécu plus de 30 ans.

Pendant ce temps, de leur camp d'Abitibi, ses parents attendent en vain son retour. Pour les Ruperthouse, Montréal, c'est l'autre bout du monde. Avec maintenant neuf enfants, et un dixième bientôt en route, l'idée même de partir à la recherche d'Emily est de l'ordre de la folie.

Sans nouvelles, Hélène-Joséphine la croit morte, comme son frère.

C'est Françoise, au début des années 90, avec l'aide du Centre d'amitié autochtone du Québec, qui retrouvera finalement sa soeur.

Un oncle qui habitait dans la région de la capitale nationale avait eu des nouvelles. « Il a entendu dire qu'elle était toujours vivante, mais on ne savait pas où elle était. Mon père m'a demandé de la chercher. »

Au terme de plusieurs mois de démarches, elle la trouve finalement. Elle a peur d'aller la voir. « J'ai manqué de force. Je ne voulais pas y aller toute seule. Je ne l'avais jamais rencontrée. On m'avait dit qu'elle était handicapée », raconte Françoise avec émotion.

À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, sa soeur s'appelle Germaine et on la croit sans famille. Elle est sous curatelle publique depuis son admission, révéleront plus tard les documents obtenus par La Presse.

Lorsque sa famille va la visiter pour la première fois, c'est le choc.

À 37 ans, Emily est lourdement handicapée. Elle ne parle pas. Elle ne marche pas. Elle n'a aucune autonomie.

Dans son dossier de curatelle, on lit : « Aucune aptitude à exprimer sa volonté. Ne comprend rien. Facultés mentales qui ne peuvent ni empirer ni s'améliorer. »

On est loin de la fillette qui courait dans les bois dont se souvient Henry.

L'état d'Emily n'empêche pas les Ruperthouse d'entreprendre des démarches pour la ramener en Abitibi. On lui trouve une place dans un centre d'hébergement d'Amos. Elle déménage au milieu des années 90.

Lisette Turgeon travaillait comme infirmière à Baie-Saint-Paul au « département B-11 », l'unité de soins de longue durée où a vécu celle qu'elle connaît encore aujourd'hui sous le nom de Germaine.

Nous l'avons rencontrée chez elle. On voit, par la fenêtre de sa cuisine, la silhouette brune de l'hôpital Sainte-Anne se dresser dans le paysage montagneux de Charlevoix. Il doit être bientôt démoli pour céder sa place à un nouvel hôpital, plus moderne.

L'infirmière retraitée se souvient bien du jour où la famille d'Emily est venue la chercher. « C'était surprenant parce qu'on pensait qu'elle avait été abandonnée. On a été surpris que la famille vienne la chercher, mais on était tous très contents qu'elle les retrouve. C'est la seule fois que quelque chose comme ça est arrivé. Nos clients ne recevaient pas beaucoup de visite. On ne jugeait pas. C'était très difficile pour les parents. »

Françoise raconte qu'à l'époque, une employée lui a fait des révélations troublantes.

« Elle m'a dit que ma soeur marchait quand elle est arrivée là. On n'a jamais su ce qui lui est arrivé. »

Lisette Turgeon affirme que lorsqu'elle a commencé à soigner Emily, cette dernière avait environ 14 ans et son état était identique à celui dans lequel sa famille l'a trouvée. Elle indique que la femme souffrait d'un trouble neurologique lourd, ce qui expliquerait pourquoi elle a été internée enfant dans un des rares établissements de l'époque spécialisés dans les soins de longue durée aux personnes handicapées.

« Vous pouvez rassurer la mère, parce que ç'a été parfait. Les soins et tout. On les aimait comme les nôtres », assure Mme Turgeon.

Emily est morte en 2010. Elle est enterrée dans le petit cimetière aux croix blanches de Pikogan avec d'autres membres de sa famille.

De sa vie, ses proches n'ont presque rien su. Elle ne pouvait pas la leur raconter et ils n'ont pas posé de questions.

« Quand on l'a retrouvée, maman était tellement contente qu'elle n'a pas voulu brasser les choses. Elle avait peur de la perdre une deuxième fois », note Françoise.

Aujourd'hui, ils veulent des réponses.

Jusqu'à cette année, jamais ils n'auraient pu imaginer qu'elle avait passé 30 ans à quelques centaines de mètres à peine de la tombe anonyme de son frère Tony, lui aussi pensionnaire de « l'hôpital des monstres ».