18 jours, 4515 kilomètres

29 MARS 2017, JOUR 1

Départ de Montréal (Québec) prévu à 8 h

Arrivée à Timmins (Ontario) prévue à 18 h 30

Nombre de kilomètres : 850

30 MARS 2017, JOUR 2

1 représentation à Timmins (Ontario)

31 MARS, JOUR 3

Départ de Timmins (Ontario) prévu à 9 h vers North Bay (Ontario)

Nombre de kilomètres : 365

1 représentation à North Bay (Ontario)

Arrivée prévue à l'hôtel à 23 h 05.

1er AVRIL, JOUR 4

Départ de North Bay (Ontario) prévu à 8 h vers Sudbury (Ontario)

Nombre de kilomètres : 130

2 représentations à Sudbury (Ontario)

Arrivée prévue à l'hôtel à 21 h 45

2 AVRIL, JOUR 5

1 représentation à Sudbury (Ontario)

3 AVRIL, JOUR 6

Aucune représentation. Les acteurs et l'équipe technique restent à l'hôtel à Sudbury (Ontario).

4 AVRIL, JOUR 7

Départ de Sudbury (Ontario) prévu à 8 h

Arrivée prévue à Terrace Bay (Ontario) à 17 h

Nombre de kilomètres : 780

5 AVRIL, JOUR 8

Départ de Terrace Bay (Ontario) prévu à 8 h

Arrivée prévue à Kenora (Ontario) à 15 h 30

Nombre de kilomètres : 690

6 AVRIL, JOUR 9

1 représentation à Kenora (Ontario)

7 AVRIL, JOUR 10

Départ de Kenora (Ontario) prévu à 11 h 30 vers Steinbach (Manitoba)

Nombre de kilomètres : 185

1 représentation à Steinbach (Manitoba)

Départ de Steinbach (Manitoba) prévu à 22 h 30 vers Winnipeg (Manitoba)

Nombre de kilomètres : 65

Arrivée prévue à l'hôtel à 23 h 30

8 AVRIL, JOUR 11

1 représentation à Winnipeg (Manitoba)

Départ de Winnipeg (Manitoba) prévu à 19 h vers Virden (Manitoba)

Nombre de kilomètres : 290

Arrivée prévue à l'hôtel à 22 h 30

9 AVRIL, JOUR 12

Départ de Virden (Manitoba) prévu à 7 h vers Regina (Saskatchewan)

Nombre de kilomètres : 295

1 représentation à Regina.

Arrivée prévue à l'hôtel à 19 h 20

10 AVRIL, JOUR 13

Aucune représentation. Les acteurs et l'équipe technique restent à l'hôtel à Regina (Saskatchewan).

11 AVRIL, JOUR 14

Aucune représentation. Les acteurs et l'équipe technique restent à l'hôtel à Regina (Saskatchewan).

12 AVRIL, JOUR 15

Aucune représentation. Les acteurs et l'équipe technique restent à l'hôtel à Regina (Saskatchewan).

13 AVRIL, JOUR 16

Départ de Regina (Saskatchewan) prévu à 12 h 45 vers Moose Jaw (Saskatchewan)

Nombre de kilomètres : 80

1 représentation à Moose Jaw (Saskatchewan).

Arrivée prévue à l'hôtel à 23 h 05.

14 AVRIL, JOUR 17

Départ de Moose Jaw (Saskatchewan) prévu à 10 h vers North Battleford (Saskatchewan)

Nombre de kilomètres : 365

1 représentation à North Battleford (Saskatchewan)

Arrivée prévue à l'hôtel à 23 h 10

15 AVRIL, JOUR 18

Départ de North Battleford (Saskatchewan) prévu à 8 h vers Saskatoon (Saskatchewan)

Nombre de kilomètres : 140

1 représentation à Saskatoon (Saskatchewan)

Départ de Saskatoon (Saskatchewan) prévu à 19 h vers Lloydminster (Alberta)

Nombre de kilomètres : 280

Arrivée prévue à Lloydminster (Alberta) à 22 h

16 AVRIL, JOUR 19 ET JOUR DE L'ACCIDENT

Départ de Lloydminster (Alberta) prévu à 6 h vers Athabasca (Alberta), situé à 350 kilomètres du lieu de départ

Accident survenu vers 9 h 15 à l'intersection de l'autoroute 38 et de la Range Road 212 au sud-est de Redwater (Alberta)

Alexandre Thériault a été transporté en hélicoptère vers un hôpital d'Edmonton, où il est mort.

____________________________________________________

Nombre de kilomètres parcourus avant le jour de l'accident, dans les 18 premiers jours de tournée: 4515

Les heures de départ et d'arrivée sont prévues selon un horaire de tournée fourni à l'équipe technique par Tohu-Bohu. La direction de Tohu-Bohu nous a indiqué en entrevue que le coordonnateur de tournée est celui sur le terrain qui décide s'il faut devancer ou retarder un départ. Toutefois, les heures des représentations du spectacle ne sont pas modifiables.

Dans son calcul, la direction de Tohu-Bohu nous a indiqué en entrevue prévoir environ 1 heure de jeu dans le temps de déplacement estimé en raison de la circulation ou de travaux sur la route. Toutefois, le temps de déplacement estimé entre deux destinations ne comprend aucun moment d'arrêt pour aller aux toilettes ou pour manger au restaurant. La direction de Tohu-Bohu nous a affirmé que les acteurs et l'équipe technique devaient prévoir entre eux, dans leur horaire, un temps d'arrêt si désiré, en s'assurant toutefois d'arriver à l'heure aux théâtres visités pour les représentations prévues dans la tournée.

Le coordonnateur de tournée affirme avoir dit à Maryse Fortin Dupuis, productrice exécutive de Tohu-Bohu, que certains jours de l'horaire ne semblaient pas à ses yeux respecter la loi en termes d'heures de repos requis entre deux quarts de travail. Tohu Bohu affirme toutefois que ses experts en planification de tournée respectent la réglementation en vigueur. En entrevue avec La Presse, le président de l'entreprise, Yoann Desrosiers, a affirmé: «Il est certain que si on avait jugé que l'horaire n'était pas convenable, on ne l'aurait pas fait.»