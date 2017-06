Une mort évitable?

La Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma confère à l'Union des artistes (UDA) la juridiction exclusive au Québec pour négocier des contrats pour les artistes sur son territoire. Lorsqu'une compagnie de production théâtrale est créée et qu'elle produit des spectacles en français destinés au marché francophone au Québec, l'UDA lui envoie alors un avis de négociation afin de l'associer à une entente collective déjà établie avec un groupe de producteurs similaires ou pour signer une entente particulière. Les spectacles destinés au marché hors Québec ne sont pas couverts par la loi québécoise. Un syndicat similaire à l'UDA existe toutefois au Canada anglais. Il s'agit d'Equity. Mais son pouvoir est limité: il s'agit d'une reconnaissance de bonne foi entre les deux parties, nous a expliqué l'UDA en entrevue. «La loi fédérale, qui s'applique alors, a beaucoup moins de mordant», nous a-t-on dit. La Presse a contacté Equity pour savoir si la tournée d'A Forever Frozen Story était un spectacle pour lequel le syndicat avait signé une entente collective. On nous a répondu que non.

Les règles de tournée de la TUEJ

L'Union des artistes a une entente collective avec l'association Théâtre Unis Enfance Jeunesse (TUEJ), une corporation à but non lucratif regroupant des producteurs québécois qui engagent des artistes professionnels pour présenter des spectacles de théâtre jeunesse. Tohu-Bohu n'est pas membre de TUEJ et n'est pas liée à cette entente collective, mais La Presse a demandé à Marc St-Jacques, président de TUEJ, directeur de production et codirecteur général du Théâtre du Gros Mécano, à Québec, de nous expliquer les usages des producteurs de son groupe qui partent en tournée. Ces spectacles ayant une distribution d'acteurs limitée, dit-il, les acteurs sont parfois appelés à se partager la conduite d'un véhicule loué pour l'occasion. Ceux-ci peuvent faire un maximum de trois représentations par jour, travaillant un maximum de six jours par semaine. «Chez nous, au Gros Mécano, on se fait un devoir de respecter les gens et de ne pas les traiter comme des bêtes de scène. [...] Il va toujours y avoir un minimum de 8 à 10 heures de repos entre la fin d'une journée de travail et le début de l'autre», dit-il. Selon l'entente collective entre TUEJ et l'UDA, les artistes ne voyagent pas plus de sept heures consécutives en tournée et les convocations de départ sur la route ne se font pas avant 9h. TUEJ tient cependant à préciser qu'elle ne pouvait pas juger des horaires de tournée et des modes d'opération de Tohu-Bohu, une compagnie qu'elle ne connaît pas.