Les sondages ont mal prédit les résultats

Marissa Groguhé

Les sondages annonçaient un tout autre dénouement à la soirée électorale d'hier. La Coalition avenir Québec (CAQ) a récolté six points de plus que ce que prévoyait le dernier sondage Ipsos-La Presse-Global News, alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) a glissé six points sous les prédictions. Pourquoi les nombreux coups de sonde des dernières semaines n'ont-ils pas su prévoir le triomphe caquiste ?