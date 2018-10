Philippe Couillard réfléchit à son avenir politique

Lundi soir, il a concédé la victoire - une victoire nette et sans ambiguïté, a-t-il dit - au chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

«Les Québécois et Québécoises ont clairement indiqué un désir de changement, a-t-il déclaré devant ses partisans à Saint-Félicien. Il lui revient maintenant, avec son équipe, de poursuivre l'élan du Québec. Je l'ai assuré de mon entière collaboration, ainsi que de celle de mon équipe, pour faciliter la transition.

«Je souhaite à son gouvernement tout le succès que le Québec mérite. Car malgré nos différences d'opinions significatives, nous sommes tous Québécois, tous et toutes. On doit rester unis, on est plus fort unis», a-t-il ajouté.

La cinquantaine de militants libéraux réunis à l'Hôtel du Jardin étaient sonnés à l'annonce que la CAQ formerait le prochain gouvernement majoritaire.

Surprise et consternation sur tous les visages. Des femmes en larmes. «C'est la fatigue», a soufflé l'une d'elle.

Silence complet donc, à l'annonce des victoires - retentissantes - de plusieurs candidats caquistes, partout au Québec.

Personne ne s'attendait à telle vague, presque brutale tant elle a été rapide et sans merci.

Hyriel Blouin aimait beaucoup Philippe Couillard. Il a discuté avec lui. «Si les gens avaient eu la même chance que moi. Je vais dire, ce gars-là, c'est incroyable, quand il jase avec toi, c'est avec toi qu'il est.»

Selon M. Blouin, le chef libéral ne pourra rester à la tête du parti. «On peut s'attendre à ce qu'il y ait une course à la chefferie, on peut s'attendre qu'il va y avoir des jeunes qui vont vouloir prendre leur place, et c'est correct.»

Les médias, d'après lui, ont trop aimé couvrir les aspects négatifs de la campagne, ce qui a pu désavantager les libéraux. «M. Couillard, ce n'est pas un colérique», a-t-il résumé.

Rapidement, Philippe Couillard a concédé la victoire à M. Legault sur Twitter. «J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec François Legault pour le féliciter. Je lui lègue un Québec en santé financière et prêt à faire face à tous les défis. Je contribuerai à une transition harmonieuse pour le bien de la population québécoise», a-t-il écrit.