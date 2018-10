Les militants de QS célèbrent leurs gains, notamment à Québec

Les partisans ont éclaté de joie à L'Olympia de Montréal, lorsque les réseaux de télévision ont annoncé l'élection de Catherine Dorion, dans la circonscription de Taschereau, à Québec. Cette circonscription était une forteresse péquiste, qui était représentée par la députée Agnès Maltais.

Sans surprise, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a été réélu sans difficulté dans Gouin, à Montréal.

Les militants se réjouissaient également de l'avance d'autres candidats, dont Alexandre Leduc dans Hochelaga-Maisonneuve, Vincent Marissal, dans Rosemont, et Christine Labrie, dans Sherbrooke.

Des militants rencontrés avant le dévoilement des résultats étaient restés prudents sur leurs prédictions.

Ils ne croyaient pas que leur parti formerait le prochain gouvernement, mais selon eux, QS augmentera certainement ses appuis.

Le premier député de QS, Amir Khadir, estime que le parti pourrait faire élire dix députés, lundi soir.

«En tout cas, c'est mon souhait, et il y a des indications que si la lancée des dernières semaines s'est maintenue dans les derniers jours, il y a des possibilités», a-t-il confié en entrevue.

Selon lui, ces élections pourraient constituer un «tremplin» pour son parti.

«Ça veut dire que la prochaine fois, il ne faut pas lésiner sur quoi que ce soit, il y a une possibilité réelle», a confié en entrevue M. Khadir, qui après ce lundi soir ne sera plus député de la circonscription de Mercier, qu'il représentait depuis 2007.

Patrick Côté, qui militait auparavant au Parti québécois, croit qu'il assistera lundi soir à la «naissance» de Québec solidaire comme un «grand parti» au Québec.

«Je sais que Québec solidaire ne prendra pas le pouvoir. Le meilleur scénario pour moi, c'est la Coalition avenir Québec en tant que gouvernement minoritaire pour qu'il y ait une obligation à parler avec les autres partis», a-t-il soutenu.

«Je me croise les doigts, mais je pense qu'on va voir Québec solidaire sortir de Montréal.»

La porte-parole et candidature au poste de première ministre, Manon Massé, suivra les résultats électoraux avec son co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, dans un hôtel du Quartier latin, à Montréal.

Ils rejoindront plus tard leurs militants.

À la dissolution de l'Assemblée nationale, Québec solidaire détenait trois circonscriptions, toutes situées à Montréal.

Lundi soir, le parti souhaite notamment augmenter ses appuis dans la métropole. Il vise entre autres quatre circonscriptions: Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont, dans l'Est, ainsi que Laurier-Dorion et Maurice-Richard, plus au Nord.

Mais QS espère également faire une percée à l'extérieur de Montréal.

Mis à part Catherine Dorion à Québec, le parti mise sur Émilise Lessard-Therrien et Christine Labrie, respectivement à Rouyn-Noranda, en Abitibi, et à Sherbrooke, en Estrie.