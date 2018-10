Élections provinciales: ce que vous devez savoir

Plus de 6 millions de Québécois sont inscrits sur la liste électorale.

QUAND VOTER ?

Les quelque 4000 lieux de vote ouvrent à 9 h 30 et ferment à 20 h. Les personnes qui sont déjà à l'intérieur des établissements au moment de la fermeture pourront voter.

QUATRE HEURES, RIEN DE MOINS

Les employeurs de la province doivent accorder au moins quatre heures consécutives à leurs employés pour qu'ils puissent aller voter, et ce, sans que les travailleurs ne subissent de sanction, notamment salariale. Une entreprise qui ne respecte pas cette règle s'expose à une amende qui peut atteindre jusqu'à 30 000 $.

À NE PAS OUBLIER

Pour pouvoir voter, vous devrez présenter l'une des pièces d'identité suivantes :

Permis de conduire du Québec

Carte d'assurance maladie du Québec

Passeport canadien

Certificat de statut d'Indien

Carte d'identité des Forces canadiennes

Si vous ne pouvez pas présenter l'un de ces documents, les membres du personnel électoral vous dirigeront vers la table de vérification de l'identité des électeurs, précise Élections Québec.

LIBERTÉ DE COCHER

Crochet ? X ? Case noircie ? Laissez-vous aller : Élections Québec écrit sur son site web que « toute marque permettant de déterminer clairement votre choix est acceptée » sur le bulletin de vote.

TROP JEUNES POUR VOTER ?

La formule des « petits bureaux de vote » a été testée dans une partielle ainsi qu'aux élections municipales à Montréal : la voici maintenant aux élections générales ! Cette initiative vise surtout les enfants (3 à 12 ans), mais est offerte à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui accompagneront leurs parents aux bureaux de vote. Ces jeunes électeurs pourront s'initier au processus démocratique en remplissant dans l'isoloir un bulletin où figurera une « question liée aux valeurs démocratiques », selon Élections Québec, avant de le déposer dans l'urne.

940 CANDIDATS POUR 125 POSTES

Un total de 940 personnes ont déposé une candidature valide pour les présentes élections dans l'une ou l'autre des 125 circonscriptions de la province. C'est 126 candidats de plus qu'en 2014. Seuls les quatre principaux partis (Parti libéral du Québec, Parti québécois, Coalition avenir Québec et Québec solidaire) ont des représentants partout. N'empêche, le Parti conservateur, avec 101 candidats, et le Parti vert, avec 97, figureront aussi sur la majorité des bulletins de vote.

40 % DE FEMMES

Pour la première fois dans la province, la représentation hommes-femmes est dans la zone paritaire parmi les candidatures reçues. Ainsi, 40 % des personnes qui se présentent sont des femmes, une nette augmentation par rapport aux 26 % de 2014. Elles sont 47,4 % au sein des quatre principaux partis.

17,93 %

Un peu moins de 18 % des électeurs ont déjà voté par anticipation. C'est une baisse de plus d'un point de pourcentage par rapport à 2014 (19,27 %).

VOTERONT ? VOTERONT PAS ?

En 2014, 71,4 % des personnes inscrites sur la liste électorale se sont prévalues de leur droit de vote, en baisse d'un peu plus de trois points par rapport à 2012. Combien se rendront aux urnes aujourd'hui ?

DU GROS BOULOT

Quelque 67 000 personnes travailleront dans les bureaux de vote aujourd'hui. La journée coûtera 22,5 millions de dollars, selon les estimations d'Élections Québec.