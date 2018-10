25 luttes qui feront basculer les élections

Dans pas moins de 25 circonscriptions où les électeurs passeront aux urnes aujourd'hui, il faut s'attendre à des luttes extrêmement serrées. Dans un sens ou dans l'autre, à peine quelques points de pourcentage séparent les partis qui mènent la course dans la circonscription. Survol.

Fief péquiste depuis longtemps, les cartes y sont rebrassées avec le départ du député Claude Cousineau. Le péquiste Gilbert Lafrenière et la caquiste Nadine Giraud sont au coude à coude, selon les prévisionnistes.

Une lutte acharnée entre le chef péquiste Jean-François Lisée, qui y est élu depuis 2012, et le candidat de Québec solidaire, Vincent Marissal, ex-journaliste. Sonya Cormier représente la Coalition avenir Québec.

Bien difficile de prévoir l'avenir dans cette course. La circonscription était toujours libérale jusqu'à ce que la péquiste Elsie Lefebvre soit élue lors d'une partielle en 2004. Gerry Sklavounos s'est fait élire par la suite en 2007, mais ses problèmes auront peut-être fait ombrage à son successeur George Tsantrizos, un de ses anciens employés politiques. Ici, le candidat de Québec solidaire (QS) Andrés Fontecilla serait en bonne position pour l'emporter.

Une guerre de vedettes entre le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ). Ici, le péquiste Jean-Martin Aussant paraît avoir un léger avantage sur la caquiste Chantal Rouleau, la mairesse de l'arrondissement venue du monde municipal.

TASCHEREAU

Une bonne chance pour Québec solidaire de sortir de l'île de Montréal. Ex-vedette d'Option nationale, Catherine Dorion est en avance sur Florent Tanlet, un attaché politique libéral, et Diane Lavallée du Parti québécois, ex-leader syndical des infirmières, passée à la haute fonction publique.

JEAN-LESAGE

La circonscription, qui a longtemps été libérale, est au coeur d'une partie de bras de fer entre libéraux et caquistes. Le Parti libéral du Québec (PLQ) y est représenté par Gertrude Bourdon, désignée future ministre de la Santé, si son parti est élu. Christiane Gamache, pour la CAQ, Claire Vignola, pour le PQ, lui livrent bataille. Mais QS pourrait venir y jouer les trouble-fêtes.

BEAUCE-SUD

La Beauce est depuis longtemps un terreau fertile pour la CAQ. Mais cette circonscription avait élu le libéral Paul Busque en 2014. Samuel Poulin, un employé politique proche de François Legault, est un sérieux compétiteur pour la CAQ, et jouit pour l'heure d'un léger avantage, selon les prévisionnistes.

BELLECHASSE

Dominique Vien, ministre du Travail, a déjà été battue par l'Action démocratique. Cette fois, Stéphanie Lachance, de la CAQ, lui mènera une chaude lutte.

CÔTE-DU-SUD

Une circonscription libérale depuis des décennies sera un autre champ de bataille entre le candidat libéral Simon Laboissonnière et Marie-Eve Proulx, de la CAQ. Cette dernière aurait une très légère avance, de moins de 2 %.

RIVIÈRE-DU-LOUP

La circonscription de l'ancien maire Jean D'Amour, ministre de Philippe Couillard. Le candidat libéral est au coude à coude avec le caquiste Denis Tardif.

RIMOUSKI

Dans cette circonscription, où on trouve une université, QS a travaillé fort avec sa candidate Carol-Ann Kack. Le PLQ est représenté par Claude Laroche. Vétéran du PQ et député sortant, Harold LeBel jouit d'une légère avance et peut compter sur une forte organisation.