ALENA: Couillard demande aux agriculteurs de se rallier à lui

(Saguenay) Alors que le système de la gestion de l'offre semble attaqué plus que jamais dans les négociations entre les États-Unis et le Canada pour renouveler l'Accord de libre-échange nord-américain, Philippe Couillard fait un appel au ralliement auprès des agriculteurs québécois.

« C'est important que tous les Québécois se rallient derrière moi [...]. Je demande à tous les agriculteurs du Québec de se rallier à moi et au Parti libéral du Québec pour défendre leurs intérêts et protéger la gestion de l'offre pour les prochaines années et les prochaines générations », a déclaré dimanche le chef libéral lors d'un rassemblement militant à l'aéroport Saguenay-Bagotville.

Selon le Globe and Mail, le gouvernement Trudeau s'apprêterait à concéder à l'administration Trump des demandes concernant l'accès américain au marché laitier canadien. Le quotidien torontois avance également que cet accès pourrait être supérieur à ce qui avait été consenti par le passé dans l'accord de partenariat transpacifique.

« Je n'ai pas eu de communications directes de ça, mais c'est ce que je viens de lire [dans le Globe and Mail]. Je veux juste vous répéter que je soutiendrai jusqu'au bout, au-delà même d'une entente qui serait signée, [...] nos producteurs laitiers, notre industrie et nos fermes familiales », a dit M. Couillard à la veille du scrutin au Québec.

Le chef libéral doit accorder plus tard dimanche une mêlée de presse à ce sujet.

« On sent bien que cette négociation est en train de mettre à risque des centaines de fermes laitières québécoises », a pour sa part affirmé le chef du Parti québécois dans une fromagerie à Bécancour, dimanche.