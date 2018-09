Sondage: «C'est un peu stressant», dit Legault

« Si les gens ne votent pas massivement voter, il y a un risque qu'il n'y ait pas de changement », a ajouté le chef caquiste lors d'une mêlée de presse au Verger Le Gros Pierre de Compton.

Selon le coup de sonde de la firme Ipsos réalisé pour le compte de La Presse et de Global News, libéraux et caquistes sont au coude à coude à l'approche du scrutin du 1er octobre. La CAQ aurait obtenu 32 % des suffrages, un point de plus que le PLQ si des élections avaient eu lieu vendredi. Le Parti Québécois récolte 18 % des intentions de vote ; Québec solidaire, 16%.

« Je suis fébrile, a affirmé M. Legault. On a travaillé depuis six ans et demi pour arriver proche du but. Moi je suis confiant que si les Québécois vont voter massivement, on va avoir un gouvernement majoritaire de la CAQ. Mais il faut que les gens aillent voter. » II a martelé que son parti est « le seul qui peut battre les libéraux ».

La CAQ a selon lui une « excellente organisation qui n'a rien à voir avec celle de 2014 ». Reste que le parti n'a pas beaucoup de militants. « On s'est organisé, on a un budget, on a identifié. Nos sympathisants avec des numéros de téléphone. Et lundi, on va les appeler pour qu'ils aillent voter. La clé, c'est qu'il faut que les gens aillent voter massivement. »

La CAQ avait commencé la campagne à 36% dans les intentions de vote. François Legault a refusé de donner une explication à cette baisse. « De façon générale, on a fait une bonne campagne », a-t-il soutenu. « Moi je suis humain, j'essaie de faire de mon mieux. Quand je fais des erreurs, je les corrige. Mais je pense que c'est ce que les Québécois apprécient. »

Il considère que la décision de Philippe Couillard d'opter pour une campagne électorale de 39 jours au lieu de 33 lui a été profitable. « Quand un parti existe depuis six ans et demi, plus on a le temps d'expliquer notre programme, mieux c'est. »