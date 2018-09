Moins d'électeurs ont voté par anticipation

En comptabilisant les électeurs qui ont voté de manière «traditionnelle», ceux qui se sont rendus sur les campus, au bureau de leur directeur de scrutin ainsi que les ceux qui ont voté dans les CHSLD et les établissements de santé, ce sont 1 103 206 personnes qui ont exercé leur droit de citoyen jusqu'ici, soit 50 000 de moins qu'il y a quatre ans.

Le taux de participation, lui, est passé de 19,27 % à 17,93 %, une baisse de 1,34 point de pourcentage.

Seulement 43 634 étudiants ont voté dans des établissements d'enseignement, contre 54 670 en 2014. Cette chute de 20 % n'est sans doute pas étrangère aux problèmes informatiques rencontrés dans les bureaux de vote hors circonscription, convient Élections Québec. Ces ratés ont causé d'importants retards dans les bureaux situés sur les campus mercredi et jeudi, incitant nombre d'étudiants à quitter les lieux sans voter, faute de temps.

C'est dans la grande région de Québec que les électeurs ont été les plus enthousiastes : dans Lévis, Jean-Talon, Charlesbourg et Taschereau, plus du quart des électeurs ont déjà voté. Mais c'est Louis-Hébert qui remporte la palme avec un taux de participation de 29,29 %.