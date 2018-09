Le PQ exige la fermeture d'un site web parodique «raciste» et «mensonger»

Le Parti québécois (PQ) demande à la Cour supérieure du Québec de fermer d'urgence un site internet parodique aux couleurs du parti politique qui reprend notamment des citations controversées de candidats péquistes. Ces propos sont « diffamatoires, racistes et mensongers » et risquent d'induire les électeurs en « erreur » à quelques jours du scrutin, déplore le Parti québécois.

Le site web au design très simple invite les utilisateurs à créer leur propre version du slogan « Sérieusement » du Parti québécois et de partager leur création sur les réseaux sociaux. Le site suggère également six versions de slogans, dont « En Afrique, les AK-47 sous les burqas, c'est avéré », une déclaration de Jean-François Lisée pendant la course à la direction du PQ.

Le site web suggère également la phrase « Ta voix est africaine et je ne t'appelle pas mon petit nègre », tirée d'un tweet de la candidate péquiste Michelle Blanc. Les expressions « Raciste » et « parti de marde » font également partie des suggestions.