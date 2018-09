Gertrude Bourdon se défend de dire des «bonne fête» illégaux

« On m'a dit que la façon que je le fais, c'était conforme aux règles. Comprenez-moi qu'aujourd'hui, je vais faire une triple vérification. Si on me dit que dans le cadre d'une campagne électorale, ce n'est plus conforme aux règles, bien sûr que je vais me conformer aux règles », a affirmé Mme Bourdon, mercredi.

Le Soleil a publié mercredi un article dans lequel l'attachée de presse de Mme Bourdon, Anne-Marie Dussault, confirmait que la candidate « a une liste de gens dont c'est l'anniversaire et elle [les appelle] chaque jour. »

« Ce sont des données qui proviennent de la liste du Directeur général des élections du Québec », confirmait ensuite Mme Dussault.

Or, par le passé, le DGEQ a forcé l'ancien député libéral de Jean-Lesage, André Drolet, à ne plus contacter ses électeurs le jour de leur anniversaire s'il obtenait leur date de naissance via les informations inscrites sur la liste électorale.

« Il faut connaître les détails des dispositions législatives et réglementaires. Mme Bourdon commence une longue et fructueuse carrière politique. Je suis certain qu'elle va entièrement se plier à tous les règlements et lois qui existent », a affirmé pour sa part Philippe Couillard.

La Presse a demandé des précisions au DGEQ. Au moment de publier, nous n'avions pas reçu de réponse.