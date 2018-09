Attaque contre QS: désaccord entre Lisée et Hivon

Le chef du Parti québécois a pris tout le monde de court au dernier débat des chefs, jeudi dernier, lorsqu'il a demandé à Manon Massé « qui tire les ficelles » derrière Québec solidaire. Il a intensifié ses attaques dans les jours suivants, dénonçant la « partie gratuite » dont jouit le parti de gauche et rappelant ses influences « marxistes ».

De passage à Rouyn-Noranda où, la veille, sa caravane s'était arrêtée à quelques centaines de mètres de celle de Manon Massé, le chef péquiste a reconnu que sa stratégie n'a pas fait « l'unanimité » au sein de ses troupes.

« L'unanimité, ça n'existe pas au Parti québécois, a dit M. Lisée. Je ne sais pas si ça existe à la CAQ ou au PLQ, mais je trouve ça malsain. »

Il a aussi reconnu du bout des lèvres que sa vice-chef n'était pas d'accord avec son plan de match.

« On discute, Mme Hivon et moi, tous les jours de tous les sujets. Elle est vice-chef, je suis chef. Donc, c'est moi qui prends les décisions. Je me fais fort de l'écouter souvent et de suivre ses conseils souvent. Mais pas tout le temps », a-t-il déclaré.

M. Lisée a cependant assuré que son plan de match fait « consensus sur le résultat ». Car tous s'entendaient sur la nécessité de braquer les projecteurs sur le programme de QS.

Le chef du PQ a tenu une rencontre téléphonique avec son exécutif national, mardi soir. Cette instance rassemble entre autres la présidente du parti et Mme Hivon.

Le chroniqueur Bernard Drainville, de Cogeco, a rapporté mercredi que certains membres de cet organe étaient mécontents de sa décision d'attaquer QS, notamment parce qu'il n'avait informé personne de ses intentions avant le débat de la semaine dernière.

M. Lisée a assuré que la rencontre s'est bien déroulée.

« Vous n'y étiez pas, j'y étais, a-t-il dit. Je vous rapporte qu'il y avait un consensus, que les gens sont très satisfaits de la campagne, très satisfaits de l'énergie qu'on y met, très satisfaits du fait que Québec solidaire n'a pas eu une partie gratuite. »

Le candidat du PQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Gilles Chapadeau, s'est dit d'accord avec son chef.

« Peut-être qu'il y a eu une surprise au moment où ça a été fait, a-t-il reconnu. Mais par la suite, on voit bien ce qui sort dans les médias. Et moi, les gens que je rencontre sur le terrain, ils me disent qu'ils ne savaient pas ça sur Québec solidaire. »