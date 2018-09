Tornade: Jean-François Lisée en route vers Gatineau

Le chef du Parti québécois devait se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais après s'être entretenu avec le maire de la ville, Maxime Pedneault-Jobin, il a dirigé son autobus de campagne vers l'Outaouais.

Il a dit se rendre sur place à titre de chef de l'opposition officielle. Il souhaite témoigner de son soutien aux blessés, ainsi qu'aux centaines de personnes dont la résidence a été endommagée.

« Je vais faire ce que je ferais si on n'était pas en campagne électorale, c'est-à-dire montrer ma solidarité avec les gens qui ont été touchés par cet incident météorologique », a indiqué M. Lisée avant son départ.

Le chef péquiste a indiqué qu'il s'agit du deuxième événement météorologique d'envergure en autant d'années, l'autre étant les inondations du printemps 2017. Ces phénomènes, « sont de moins en moins rares » et « touchent de plus en plus de gens », a-t-il souligné.

« Ça fait partie de la raison pour laquelle on veut intervenir en amont sur la question de la crise climatique. C'est la raison pour laquelle on veut aussi renforcer la sécurité publique pour se préparer à vivre dans les décennies qui viennent avec de plus d'événements comme ceux-là, et c'est ce qu'un gouvernement du PQ veut faire. »