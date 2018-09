Face-à-Face des chefs: vérification des faits

PLQ: AFFIRMATION DE PHILIPPE COUILLARD« L'entente [avec les médecins] a pour effet de limiter le poids de la rémunération des médecins dans le budget de la santé. »

VÉRIFICATION DES FAITS

Vérification faite, la rémunération pèse de plus en plus lourd sur le budget de la santé. En 2006-2007, les ententes avec les médecins représentaient 14,9 %. Dix ans plus tard, cette proportion avait grimpé à 21,2 %. Les récentes ententes viennent limiter à 2,8 % la croissance de la rémunération. Comme le reste du budget de la santé doit augmenter plus rapidement, soit à raison de 4 % par an, le poids de la rémunération doit en effet diminuer peu à peu. En 2018-2019, leur poids devrait s'établir à 19,9 % pour atteindre 19,5 % trois ans plus tard.

PQ: AFFIRMATION DE JEAN-FRANÇOIS LISÉE

« M. Couillard a mis dehors 375 personnes qui aidaient les enseignants dans leur classe. »

VÉRIFICATION DES FAITS

C'est l'estimation que fait la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ). Celle-ci estime que « les mesures d'austérité du gouvernement Couillard » ont provoqué l'abolition de 375 postes de professionnels depuis le début du présent mandat libéral. Il est question de psychologues, de psychoéducatrices et psychoéducateurs, d'orthophonistes, de conseillères et conseillers d'orientation et d'orthopédagogues.

PLQ: AFFIRMATION DE PHILIPPE COUILLARD

« Je parle à des gens, à des vraies personnes, qui ont été obligées de gérer leur budget avec 75 $ par semaine. » (Il avait affirmé plus tôt hier qu'il était possible pour une famille de trois personnes de s'alimenter avec cette somme.)

VÉRIFICATION DES FAITS

Ce serait le lot d'une infime portion des Québécois. Selon une analyse des dépenses de ménages en 2016 faite par l'Institut de la statistique du Québec, les familles les plus pauvres consacraient 14,6 % de leurs revenus à leur alimentation. Le revenu moyen des ménages les plus pauvres s'est établi à 25 887 $ en 2016. En se fiant aux données de l'ISQ, ceux-ci ont ainsi consacré 3780 $ à leur alimentation... soit 73 $ par semaine. Mais d'autres sources arrivent à des chiffres plus élevés. Le CIRANO évalue pour sa part que les ménages du quintile inférieur consacrent 17,7 % de leurs dépenses à leur alimentation. Ceci représente 88 $ par semaine. Le groupe de recherche base ses calculs sur les données de Statistique Canada... qui arrive pour sa part à des dépenses alimentaires moyennes de 91 $ par semaine chez les familles les plus pauvres.

Mais comme un ménage peut être composé tant d'une personne que de huit, quelle proportion représentent les familles de trois personnes ? Difficile de le dire. Au Québec, le ménage moyen est composé de 2,3 personnes. À peine 13,9 % des ménages sont composés de trois personnes. En comparaison, le tiers des ménages sont composés d'une personne seule.

Citée par Radio-Canada, la nutritionniste Catherine Labelle, du Dispensaire diététique de Montréal (DDM), a affirmé qu'il n'était pas réaliste de nourrir une famille avec 75 $. Selon le DDM, le coût minimal d'un régime nutritif est de 8,34 $ par membre de la famille par jour. Cela représente 181 $ par semaine pour une famille de trois. De quoi donner raison à la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui affirme qu'il est impossible de s'alimenter avec 75 $ sans recourir aux banques alimentaires.

CAQ: AFFIRMATION DE FRANÇOIS LEGAULT

« Sur 82 000 enfants, il y en a 60 000 qui ne sont ni en CPE ni en maternelle 4 ans. »

VÉRIFICATION DES FAITS

L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) évalue qu'il y a actuellement 91 000 enfants de 4 ans. Parmi ceux-ci, 23 000 fréquentent un CPE et 6000 la maternelle 4 ans. Le portrait brossé par M. Legault passe sous silence les 28 000 autres enfants qui fréquentent un service de garde en installation ou en milieu familial. C'est donc seulement le tiers des enfants de 4 ans qui ne fréquentent pas de service de garde, de CPE ou la maternelle 4 ans. Par manque de places ? Non, conclut une étude de l'ISQ menée en 2009. Un sondage mené auprès de parents a évalué que seulement 10 % d'entre eux gardaient leur enfant à la maison faute de place. Le reste le faisant par choix, notamment pour profiter d'un congé de maternité ou de paternité.

PLQ: AFFIRMATION DE PHILIPPE COUILLARD

« On a développé 32 000 places de garde [durant notre] mandat, et beaucoup en CPE. »

VÉRIFICATION DES FAITS

Le nombre de places disponibles en services de garde au Québec est passé de 268 624 en date du 31 mars 2014, une semaine avant l'élection des libéraux de Philippe Couillard, à 302 353 en date du 30 juin dernier, soit une augmentation de 33 729 places, selon les données du ministère de la Famille. Le nombre de places en centre de la petite enfance (CPE) est quant à lui passé de 86 770 à 95 602 pour la même période, soit une augmentation de 8832 places. Les nouvelles places en CPE représentent donc 26 % de l'ensemble des nouvelles places créées sous le gouvernement libéral.

QS: AFFIRMATION DE MANON MASSÉ

« Un quart des Québécois ne peuvent pas aller chez le dentiste parce que ça coûte trop cher même s'ils ont des assurances. »

VÉRIFICATION DES FAITS

Selon une analyse de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) basée sur les données de Statistique Canada, 27 % des adultes n'ont pas reçu de soins dentaires ou d'examens dentaires au cours des 12 derniers mois en raison du coût, au Québec. Les statistiques du ministère de la Santé indiquent que 61,5 % de la population de 12 ans et plus a consulté un spécialiste en soins dentaires au cours de l'année 2013-2014. Ce sont les 12 à 19 ans (77 %) qui ont le plus consulté un spécialiste (hygiène dentaire et orthodontie), contre 43,4 % chez les 65 ans et plus.