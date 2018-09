Dons aux partis: qui donne à qui? Et combien?

NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS OÙ CHAQUE PARTI A RÉCOLTÉ LE PLUS D'ARGENT EN DONS

PQ 53

PLQ 44

CAQ 18

QS 10

>> Voyez notre carte interactive des dons aux partis par circonscription

>> Pour voir la carte interactive si vous êtes sur un appareil mobile, cliquez ici

PLUS DE 1 MILLION POUR LE PARTI QUÉBÉCOIS

Le Parti québécois (PQ) a beau être troisième dans les sondages, il continue à récolter davantage que ses adversaires. La formation de Jean-François Lisée est d'ailleurs la seule à avoir récolté plus de 1 million depuis le début de 2018. Le PQ est le parti qui remporterait le plus de circonscriptions si chaque dollar reçu correspondait à un vote : il a récolté les dons les plus importants dans 53 des 125 circonscriptions. Remporter autant de sièges lui permettrait ainsi de former un gouvernement minoritaire. « Malgré le vieillissement de l'électorat du PQ et de ses membres, le parti conserve une base militante plus importante que les autres », note Jean-Herman Guay, professeur de science politique à l'Université de Sherbrooke. C'est dans Taschereau, au centre-ville de Québec, que le parti a fait sa meilleure récolte depuis le début de 2018, soit 23 000 $.

LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC EN DEUXIÈME POSITION

Le Parti libéral (PLQ) arrive deuxième dans la course aux dons avec 770 000 $ depuis le début de l'année. La formation a récolté davantage que ses adversaires dans 44 circonscriptions, ce qui permettrait à la formation de Philippe Couillard de former l'opposition officielle. C'est dans Westmount-Saint-Louis que le parti récolte le plus, avec 32 000 $. La mainmise du PLQ sur l'île de Montréal semble toutefois nettement moins forte. Le parti a récolté davantage que les autres dans seulement 14 des 27 circonscriptions, principalement de l'Ouest-de-l'Île. Ailleurs, le parti domine à Laval, en Estrie, ainsi qu'à Gatineau.

LA COALITION AVENIR QUÉBEC TRAÎNE LA PATTE

La Coalition avenir Québec (CAQ) avait beau être en avance dans les sondages depuis le début de 2018, elle n'arrive que troisième au chapitre des dons. « C'est inquiétant de voir l'inadéquation entre les intentions de vote et le financement », observe Jean-Herman Guay. La formation de François Legault a récolté 660 000 $ cette année. C'est dans Arthabaska, dans le Centre-du-Québec, que les électeurs ont été les plus généreux, versant 28 000 $. Enfin, la CAQ crée la surprise à Montréal, où elle a récolté davantage que ses adversaires dans la circonscription de Marquette (Lachine, Dorval). Il s'agit de la seule circonscription de l'île où les donateurs ont été plus généreux avec le parti de François Legault qu'avec les autres formations.

DES PERCÉES POUR QUÉBEC SOLIDAIRE

Les dons sourient à Québec solidaire (QS), qui a déjà franchi le cap du demi-million depuis le début de 2018, sa meilleure récolte depuis cinq ans. En reprenant la formule « un dollar, un vote », la formation de Manon Massé pourrait remporter 10 circonscriptions, ce qui triplerait sa députation. Une analyse des dons permet de constater que ses donateurs les plus généreux se concentrent le long de la ligne orange du métro, de Maurice-Richard (anciennement Crémazie) à Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est d'ailleurs dans Mercier que Québec solidaire a récolté le plus (30 000 $), suivie de près par Gouin (26 000 $), deux circonscriptions détenues par QS. Le parti a aussi récolté le plus de dons dans Hochelaga-Maisonneuve. Au-delà des frontières de l'île, QS a récolté davantage que les autres partis dans deux circonscriptions. À Québec, le parti domine au chapitre des dons dans Jean-Lesage. La formation est aussi en avance dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ce n'est donc pas un hasard si Manon Massé met autant d'énergie dans la région depuis le début de la campagne.

UNE COURSE À QUATRE

En 2014, les dons se concentraient principalement entre le PLQ et le PQ, qui avaient récolté chacun un peu plus de 1,4 million. L'écart est nettement moins tranché depuis le début de 2018, où une véritable course à quatre se joue. Rappelons que depuis la révision des règles sur le financement des partis en 2013, en vertu de laquelle le plafond par donateur a été abaissé à 100 $ (200 $ en année électorale), les dons ont considérablement diminué. Alors que les partis avaient récolté tout près de 18 millions en contributions en 2008, ils n'ont reçu que 3,1 millions depuis le début de 2018. « Les dons aux partis ont globalement fondu depuis 10 ans. Les changements légaux sont pour beaucoup, mais ils sont liés aux enquêtes publiques qui découlent elles-mêmes des abus. Il y a donc une petite gêne à donner », estime Jean-Herman Guay.