Seuils d'immigration: Valérie Plante contre l'idée de la CAQ

La mairesse de Montréal a rencontré en matinée le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, le temps d'un café et d'une promenade dans un parc de l'arrondissement Ahuntsic. Mme Plante a refusé à plusieurs reprises de chiffrer le nombre d'immigrants que Montréal devrait accueillir, mais elle a finalement critiqué le plan caquiste alors qu'elle répondait aux questions de journalistes en anglais.

« [La pénurie de main-d'oeuvre] est importante ici à Montréal et c'est la ville où on reçoit le plus d'immigrants. Imaginez alors dans les autres municipalités du Québec. Les besoins sont là et il faut être très créatifs pour trouver des solutions », a dit la mairesse de la métropole.

« Le débat sur les chiffres, sur le seuil, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on veut, ce sont des solutions concrètes pour les besoins en main-d'oeuvre », a-t-elle également affirmé.

Debout à ses côtés, Philippe Couillard était souriant face à ces commentaires. Le premier ministre sortant promet de garder les seuils d'immigrants actuels au même niveau au cours d'un possible second mandat.

Du côté de la CAQ, François Legault a promis de réduire de 20 % le nombre d'immigrants accueillis chaque année, alors que le PQ souhaite demander à la vérificatrice générale du Québec de statuer sur le nombre d'immigrants que la province peut accueillir.