Lisée propose une certification «Fabriqué au Québec» pour les produits locaux

S'il est élu, le PQ mettra au point cette nouvelle étiquette, qui s'inspire de la certification « Aliments du Québec » qu'on retrouve fréquemment sur des produits dans les supermarchés.

Le chef péquiste fait valoir que les consommateurs sont intéressés à acquérir des produits québécois, mais qu'ils ont souvent du mal à les identifier. En apposant un logo facile à reconnaître, M. Lisée croit pouvoir satisfaire cette demande tout en encourageant l'économie locale.

La certification ciblerait le secteur manufacturier. Elle serait élaborée de concert avec l'industrie.

Une fois la certification créée, son administration serait confiée à un organisme indépendant semblable à Aliments du Québec, qui gère l'étiquette dans le secteur agroalimentaire.

Environ 17 000 produits ont reçu la certification « Aliments du Québec ».

Jean-François Lisée doit présenter ce midi sa plateforme économique devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Outre la création de la certification « Fabriqué au Québec », le PQ propose de réformer le processus d'appel d'offres du gouvernement. La règle du plus bas prix serait remplacée par la « règle du plus bas prix ajusté », qui tiendrait compte de critères environnementaux, linguistiques et de respect des travailleurs.

Un gouvernement péquiste réformerait aussi la mission de la Caisse de dépôt et placement. En plus de faire fructifier l'épargne des Québécois, elle recevrait les mandats de développer l'économie des régions et de maintenir ou faire croître le nombre de sièges sociaux dans la province.

Plus de détails à venir.