Cégeps: le PLQ propose la gratuité aux étudiants à temps partiel

À l'heure actuelle, un étudiant qui n'est pas inscrit à temps plein dans une formation collégiale paie 2 $ par heure de cours. Un cours normal de 45 heures lui coûtera donc 90 $ et la facture totale peut s'élever jusqu'à 360 $ pour une session. Pour sa part, un étudiant à temps plein paiera en moyenne 160 $ par session.

« Un meilleur maillage entre les entreprises et les établissements d'enseignement s'inscrit dans ce plan. Nous souhaitons ainsi donner un nouveau souffle à la formation professionnelle et technique pour nous assurer de former la relève pour les emplois d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux du Québec du 21e siècle », indique le PLQ dans un communiqué.

Les libéraux souhaitent aussi « offrir gratuitement la formation professionnelle à temps partiel dans des secteurs priorisés par les milieux » et « accorder 12 millions sur quatre ans aux établissements d'enseignement pour attirer des jeunes et des adultes en formation professionnelle et en formation technique en région. »

Ces détails ont été fournis à la presse avant une conférence de presse qui doit se tenir samedi matin à Québec. L'article sera mis à jour plus tard en matinée.