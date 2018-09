CAQ: des immigrants pourraient rester malgré un échec au test de français

Lors d'une conférence de presse vendredi, le chef caquiste a été questionné pour savoir ce qu'il adviendrait d'un père de famille ayant suivi des cours de français, mais qui ne passerait pas le test. Cet immigrant obtiendrait-il, malgré cet échec, son certificat de sélection du gouvernement du Québec lui permettant de rester sur le territoire ?

« On va être humain, on ne divisera pas des familles, on ne séparera pas des familles », a répondu le chef caquiste.

Il a ainsi élargi le bassin d'immigrants envers lesquels un gouvernement de la CAQ serait plus souple dans ses exigences. Il avait ouvert la porte à cette souplesse plus tôt dans la campagne et l'a fait à nouveau vendredi : « Si c'est un cas d'une personne qui a des difficultés d'apprentissage ou qui est trop âgée, on va être compréhensif. Donc toutes les personnes de bonne foi vont réussir le test de français et le test des valeurs ».

Il considère qu'il serait même « très improbable » pour tout nouvel arrivant d'échouer au test de français, étant donné qu'un gouvernement offrirait davantage de cours gratuitement. Il s'agirait d'un « test de base », et « il faudrait vraiment faire exprès » pour ne pas le réussir, a-t-il dit.

Quant au test des valeurs, il s'agirait d'un « test de connaissances » dont « la grande majorité des immigrants (répondraient) bien » selon lui. Il a donné des exemples de questions : « reconnaissez-vous que » l'État du Québec et laïc, que les hommes et les femmes sont égaux, que les homosexuels ont les mêmes droits que les autres ?

« Après avoir lu quelques fois la Charte des droits et libertés du Québec, (les nouveaux arrivants) devraient arriver » à répondre correctement à ces questions, a-t-il soutenu.

Bref, « quelqu'un de bonne foi » parviendrait à passer les deux tests.

François Legault a retourné contre Philippe Couillard l'accusation que celui-ci lui a lancée au débat des chefs de jeudi soir. « C'est Philippe Couillard qui fait peur au monde » lorsqu'il « fait le lien entre un test des valeurs et l'intolérance et presque le racisme », a-t-il lancé.

Le chef caquiste a renchéri : « C'est M. Couillard qui fait peur au monde quand il laisse entendre que plein de personnes vont mal répondre à ce test, (...) quand il essaie de laisser entendre qu'on va expulser des citoyens, ce qui est complètement faux. »

Reste qu'il a lui-même évoqué des expulsions lors du débat des chefs. « On n'expulse pas des citoyens, on expulse de gens qui n'en sont pas », a-t-il déclaré alors.

Y a-t-il un risque à ce qu'il y ait deux classes de Québécois ? lui a-t-on demandé vendredi. « Actuellement, il y a des illégaux au Québec. Et c'est la responsabilité du gouvernement fédéral », a-t-il répondu. Il a fait allusion à la situation d'un travailleur étranger dont le permis de travail temporaire est échu. Ottawa a retourné 4000 personnes dans cette situation l'année dernière, a-t-il expliqué.

Un gouvernement de la CAQ demanderait à Ottawa de procéder de la même manière dans le cas d'un immigrant qui échouerait aux tests et se verrait refuser un certificat de sélection du Québec.

« Si jamais ça arrivait que quelqu'un n'est pas de bonne foi, on va aviser le gouvernement fédéral comme on le fait pour le travailleur dont le permis est échu, et ce sera au gouvernement de décider ce qu'il fait avec cette personne qui est illégalement au Québec. »