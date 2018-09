Environnement: Québec solidaire «bousculera» les Québécois

Québec solidaire (QS) propose un « changement de cap radical » en matière d'environnement qui « bousculera les habitudes et sera perçu comme un sacrifice pour plusieurs », dit-il lui-même.

Le parti de gauche présentait ce matin son « plan de transition économique ». L'objectif : permettre au Québec de réduire de façon massive ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Manon Massé et ses collègues veulent interdire la vente de voitures à essence d'ici 2030, nationaliser les autobus interurbains et installer des péages sur les autoroutes du Québec. En outre, la construction de nouvelles routes serait abandonnée et l'obsolescence programmée serait mise K.O. avec « une garantie minimale de 10 ans sur la plupart des marchandises ».

