Élections provinciales: Legault attaqué, Lisée fonce

La collision attendue entre François Legault et Philippe Couillard sur le thème de l'immigration s'est bel et bien produite hier au débat des chefs, pendant que Jean-François Lisée est passé à l'offensive dans l'espoir de faire bouger l'aiguille des sondages.

« M. Lisée, je veux vous dire que le gouvernement qui a fait le plus de tort à l'éducation, c'est celui dans lequel vous étiez et où M. Legault était également », a soutenu M. Couillard dans une allusion au gouvernement de Lucien Bouchard, à la fin des années 90. « Alors, c'est la faute de M. Bouchard si vous avez fermé des organismes d'aide aux décrocheurs ? Ce n'est pas votre faute ? Rien n'est votre faute ? Prenez votre responsabilité ! », a répliqué M. Lisée.

« Il s'est excusé, vous vous évadez de la question », a dit M. Couillard. Comme à quelques reprises durant le débat, le chef libéral a demandé à son adversaire d'être « plus précis » sur ses propositions. Qu'adviendrait-il d'un père immigrant qui échouerait au test de français alors que ses enfants, eux, maîtrisent la langue parce qu'ils sont scolarisés en français, comme le prévoit la loi 101 ? « Il y aura des exceptions », a soutenu M. Legault, soulignant qu'un gouvernement caquiste offrirait plus de cours de français aux nouveaux arrivants et que plusieurs pays d'Europe imposent des tests comme il souhaite le faire.

Le chef caquiste a martelé sa promesse d'offrir la maternelle 4 ans partout au Québec, reprochant à Philippe Couillard de « manquer d'ambition ». « Avec vous, l'ambition rime souvent avec brouillon », a dit M. Couillard. Le cadre financier de la CAQ sous-estime le coût de cet engagement « du simple au double », selon lui.

Salaire minimum à 15 $ et environnement

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a paru quelque peu en retrait dans ce débat. Ses sorties les plus percutantes ont porté sur le salaire minimum à 15 $ et, surtout, l'environnement. « Si on continue tel que ces partis-là nous dirigent, on va directement dans le mur ! », a-t-elle affirmé, proposant de cesser de financer le Fonds des générations, qui sert à réduire le poids de la dette, et de se servir de cet argent pour investir dans les infrastructures vertes. Si l'on faisait pareille chose, « le Québec serait décoté ! Ça vous fait rire ? », a répliqué M. Couillard.

Il a écorché une autre fois Manon Massé quand elle a fait une sortie contre les accords de libre-échange : « Excusez-moi, Mme Massé, ça ne marche pas. Je vais être obligé de vous expliquer un peu, là. Écoutez-moi ! »

« Je m'excuse [...], c'est moi qui vais vous expliquer quelque chose. [...] Regardez le temps que vous avez pris. Regardez celui que j'ai pris, pouvez-vous me laisser parler ? », a-t-elle lancé avant que l'animateur Patrice Roy reconnaisse qu'elle avait là « un bon point ». Elle a eu globalement un peu moins de temps de parole que les autres chefs.

