Entre 50 500 et 54 500 immigrants par année, dit Couillard

« C'est ma cible, et je n'ai pas d'argument actuellement pour, à court ou même moyen terme, changer cette cible », a-t-il affirmé aux journalistes, dans une nouvelle ronde de questions sur le sujet de l'immigration mercredi, en conférence de presse. Cette cible se trouve dans la Planification de l'immigration pour la période 2017-2019 et concerne la dernière année de ce plan, donc 2019. On prévoit accueillir cette année environ 51 000 ou 52 000 nouveaux arrivants.

« Je ne vois pas de plan à court ou moyen terme de changer de cible », a insisté M. Couillard quand on le questionnait sur la fourchette de 50 500 à 54 500 immigrants.

Déployer les mesures d'intégration et de francisation qu'il a déjà annoncées au gouvernement et celles qu'il a promises en campagne, « mesurer leur impact, s'assurer que sur le terrain ça fonctionne comme on l'espérait, ça va prendre quelques années. Et à ce moment-là, on pourra reposer ces questions-là. Mais ce n'est pas d'actualité pour le prochain mandat. Ce qui est d'actualité, ce n'est pas nous, c'est la CAQ !» a-t-il lancé.

Le chef caquiste François Legault veut réduire temporairement le seuil d'immigration à 40 000 par année. Il avait réclamé que son adversaire libéral précise sa cible. De son côté, le chef péquiste Jean-François Lisée vise entre 35 000 et 40 000.

Baisser le seuil d'immigration est « anti-économique » dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, estime Philippe Couillard.