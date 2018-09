La bataille de Pointe-aux-Trembles

De toujours acquise au Parti québécois, la circonscription de Pointe-aux-Trembles est cette fois le terrain d'une lutte serrée avec la Coalition avenir Québec. À la mairesse d'arrondissement Chantal Rouleau, porte-couleurs de la CAQ archiconnue dans l'est de l'île, le PQ oppose Jean-Martin Aussant, étoile du parti. La Presse a suivi les deux candidats dans leur course aux appuis.

Alors qu'il reste encore plus de trois semaines à la campagne, celui qui se décrit comme un « souverainiste pragmatique » se donne comme objectif de « voir le plus de monde possible ». Relativement discret jusqu'ici en dehors de sa circonscription, il sera des prochaines offensives nationales du PQ, dit-il.

Même s'il se dit « très confiant », le candidat péquiste s'attend à une course « plus serrée qu'à l'habitude », loin des majorités écrasantes obtenues par Nicole Léger.

« L'est de Montréal a longtemps été un pôle important avec les raffineries ; il faut convertir ce poumon économique en pôle d'énergies vertes et renouvelables », dit-il.

« C'est vraiment un projet plus intelligent que le REM, qui n'a rien pour l'Est. Il faut que les gens puissent se rendre facilement à leur boulot sans leur voiture. » - Jean-Martin Aussant

La formule fait consensus auprès des candidats péquistes, caquistes et solidaires dans cette portion de Montréal : c'est au tour de l'Est de recevoir de l'amour de la part du prochain gouvernement.

« Il y a de la belle job à faire ici... J'ai travaillé toute ma vie en finances, en économie, ce qui, je trouve, est très approprié dans une circonscription comme celle-ci, énumère M. Aussant. L'est de Montréal, c'est l'endroit dans l'île qui a le plus grand potentiel de développement économique. »

« La dernière fois », c'était de 2008 à 2012, lorsque M. Aussant a représenté le PQ dans Nicolet-Yamaska avant de claquer la porte du parti et fonder Option nationale en 2011. Défait aux élections générales suivantes, il quittera la politique (et le Québec) en 2013 avant d'accepter deux ans plus tard la direction générale du Chantier de l'économie sociale. Revenu au PQ en février dernier comme conseiller spécial du chef Jean-François Lisée, il tente désormais de se faire élire dans Pointe-aux-Trembles, « un excellent fit » avec son parcours, selon lui.

La scène aurait été chorégraphiée qu'elle n'aurait pas été différente.

Un chauffeur de taxi immobilise sa voiture au milieu de la voie, ouvre la fenêtre côté passager et s'étend de tout son long pour serrer la main d'une passante et lui souhaiter bonne chance.

Cette passante, c'est Chantal Rouleau, candidate caquiste dans Pointe-aux-Trembles, mais surtout mairesse depuis huit ans de l'arrondissement qui englobe également Rivière-des-Prairies.

La Presse a accompagné Mme Rouleau pendant quelques heures afin de prendre le pouls de sa première campagne sur la scène provinciale. Partout où elle passe, des citoyens l'interpellent, qui pour lui signifier leur appui, qui pour discuter d'un enjeu municipal qui les tracassent.

« Bien oui, je suis connue », reconnaît-elle.

« Je connais le territoire, j'y travaille, j'y vis, je connais les gens... C'est peut-être ce qui me différencie le plus de mon principal adversaire. » - Chantal Rouleau, dans une très rare allusion à Jean-Martin Aussant

Le 1er octobre prochain, Mme Rouleau pourrait réaliser l'exploit d'arracher ce bastion souverainiste. Mais à plus forte raison, elle a l'occasion de planter un tout premier - et vraisemblablement rare - drapeau de la Coalition avenir Québec dans l'île de Montréal.

Ce n'est toutefois pas tant le parti de François Legault que les électeurs semblent soutenir, mais bien leur mairesse d'arrondissement, à qui ils ont donné 57 % des voix aux élections municipales de 2017 malgré la débandade de son parti et de son chef Denis Coderre.

« Moi, je ne vote pas pour la CAQ, je vote pour Chantal », résume Chada Chaabi, directrice d'un centre de répit pour aidants naturels.

Lorsque La Presse a souligné à la dame voilée que cette formation politique comptait interdire le port de signes religieux aux personnes en position d'autorité de même qu'aux enseignants, Mme Chaabi a réitéré sa confiance en Mme Rouleau.

UNE EX-PÉQUISTE CONTRE LE PQ

En s'invitant en territoire péquiste, Chantal Rouleau se mesure au parti pour lequel elle a toujours voté par le passé.

Elle ne renie d'ailleurs pas son passé souverainiste. C'est Louise Harel qui l'a convaincue de se lancer en politique municipale en 2010. Le Bloc québécois lui avait aussi fait de l'oeil.

N'empêche, Mme Rouleau insiste : elle se décrit d'abord comme nationaliste, ce qui est en phase avec les valeurs de la CAQ, selon elle.

« Quand François Legault parle de se libérer de la péréquation, ça veut dire qu'on veut un Québec assez riche, assez fort pour ne pas en avoir besoin. Se tenir droit, être fiers... Je suis assez d'accord avec ça. » - Chantal Rouleau

Peu encline à la partisanerie - « je me vois d'abord comme une députée » -, elle dit avoir trouvé dans la CAQ le parti qui lui « répond le mieux ». Elle a rencontré François Legault il y a cinq ans alors qu'il travaillait sur son projet Saint-Laurent, qui misait sur le fleuve comme vecteur de développement au Québec. Les deux ont alors développé des atomes crochus.

POUR MONTRÉAL

En tentant de faire le saut au provincial, Chantal Rouleau désire avant tout se faire le porte-voix de l'est de Montréal, si ce n'est de l'île en entier. « Je crois beaucoup à la force de la métropole, ça lui prend une voix forte », dit-elle.

En tête des dossiers qu'elle veut faire cheminer à Québec, on retrouve aussi le développement des transports collectifs. Elle rêve ouvertement du « tramway de l'Est » annoncé par son parti, qui relierait la pointe de l'île au centre-ville en passant par la rue Notre-Dame, et qui apparaîtrait comme un complément au train de l'Est.

Mme Rouleau s'enorgueillit du projet-pilote de navette fluviale qui a connu un vif succès au début de l'été et pour lequel elle a mis tout son poids politique. Mais dans ce dossier, « comme mairesse d'arrondissement, j'ai atteint ma limite », dit-elle.

« Je suis interpellée par les leaders économiques et communautaires qui me disent qu'il est temps qu'on se démarque », explique la candidate.

« On a connu la pétrochimie, on regarde maintenant vers l'écologie industrielle. Ça vient changer complètement la dynamique de l'est de Montréal. » - Chantal Rouleau

Comme mairesse, Mme Rouleau se dit fière de ses réalisations, notamment sur le plan culturel. Elle veut continuer à contribuer à donner aux résidants « une réelle qualité de vie ».

Et surtout, elle ne veut plus que personne, jamais, ne voie l'est de l'île comme « la poubelle de Montréal », triste référence aux sols contaminés du secteur.

« Je les ai connues, les raffineries, l'époque où on se bouchait le nez en passant sur la rue Notre-Dame. »

« Des gens me disent qu'ils sont déçus de me perdre comme mairesse. Ce qu'ils veulent, c'est que je continue de travailler pour eux. Et c'est ce que je compte faire. »

MAIRESSE ET CANDIDATE

Les adversaires de Chantal Rouleau lui reprochent ouvertement d'avoir conservé ses fonctions de mairesse d'arrondissement pendant la campagne provinciale. Elle s'est retirée de ses fonctions officielles et ne préside plus les réunions du conseil d'arrondissement ni les assemblées publiques, mais elle continue de participer à des rencontres de travail, notamment pour l'élaboration du budget de l'arrondissement, qui sera adopté bientôt. Elle s'est engagée à verser son salaire d'élue pour les 39 jours de la campagne à un organisme de charité et démissionnera de son poste si elle l'emporte le 1er octobre. « Avant de me lancer, j'ai consulté le conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal et il m'a écrit que c'était correct, dit-elle. Ça se peut que ça dérange des gens, mais c'est légal. » Jean-Martin Aussant ne voit pas les choses du même oeil. « Se mettre en valeur, ça va mieux quand on est assis à la mairie que pour un citoyen ordinaire. Ce n'est pas parce que c'est légal qu'on ne devrait pas se poser de questions. »